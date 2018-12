Orbán narazil, Maďary rozdělil "zákon o otroctví". Jde proti němu i krajní pravice

Maďarský premiér Viktor Orbán je zvyklý vítězit. Povedlo se mu to třikrát za sebou ve volbách, má v parlamentu dvoutřetinovou většinu.

Prosadí vše, co chce. Změny ústavy, přebírání médií spřízněnými podnikateli, tvrdé protiimigrační zákony. Opozice je slabá, v loňských volbách neuspěla a odpůrci premiéra zřídkakdy vyjdou protestovat do ulic ve větším počtu.

Zákon, který maďarský parlament schválil minulý týden, ale vyvolal v zemi nesouhlas. Tisíce lidí demonstrují od středy každý den v Budapešti, v neděli se jich sešlo na deset tisíc.

Vláda novelizovala zákoník práce, který umožňuje, aby zaměstnavatelé požadovali po zaměstnancích až 400 neplacených přesčasových hodin ročně. Dosud to bylo 250 hodin. Přičemž zaměstnavatel má na proplacení přesčasů čas až tři roky, nemusí je vyplácet hned další měsíc.

Pro srovnání: v Česku je maximum 150 hodin ročně.

Maďarskou novelu kritizuje nejen levicová a liberální opozice, ale také odbory, a dokonce největší opoziční strana. Krajně pravicové Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik).

A vůbec většina Maďarů je proti: průzkum agentury Republikon Intézet mezi tisícovkou respondentů ukázal, že změna se nelíbí 83 procentům obyvatel země. Kritici novelu nazývají "zákonem o otroctví".

Demonstrantů se zastal i Jobbik

Předseda Jobbiku Tamás Sneider prohlásil, že pokud novela zákoníku práce nebude zrušena a policie nepřestane s potlačováním demonstrací, příznivci strany z celé země se sjedou do Budapešti, aby protestující bránili.

Jobbik přitom dosud Orbána a jeho stranu Fidesz podporoval zejména v odporu k migraci a také při odrážení kritiky z Evropské unie. Tentokrát se ale postavil jednoznačně na opoziční stranu.

Kossúthovo náměstí v Budapešti před budovou parlamentu zažilo minulý týden několik demonstrací. Proti zhruba pěti až šesti tisícovkám odpůrců Orbána zasáhla policie. Podle svědků bylo násilí na obou stranách. Někteří demonstranti házeli na policisty vajíčka a dýmovnice, ti odpovídali ranami obuškem a rozstřikováním pepřového spreje.

V neděli se shromáždilo v centru města deset tisíc lidí i přes velký mráz. Provolávali s posměchem "Hezké Vánoce, pane premiére". Demonstrace se zúčastnili také zástupci odborů. Poprvé se protestovalo i mimo hlavní města: v Szegedu, Györu, Békéscsabě.

Provládní bulvární deník Ripost na své titulní stránce nazval demonstranty "opozičními vandaly, spojenými s Georgem Sorosem" (americký finančník maďarského původu, kterého kritizuje Orbán). Deník taky vyzval čtenáře, aby na fotografiích demonstranty identifikovali a nahlásili jména policii.

Další provládní média uvedla, že opozice chce v Maďarsku vyvolat "chaos jako na Ukrajině" a že demonstranti jsou Sorosovi žoldáci.

Už není na koni?

"K násilí a použití síly Orbán nebude sahat. Ne kvůli tomu, že by ctil občanská práva a svobody, ale proto, že by to mohlo vést k neočekávaným situacím, které by neměl pod kontrolou. Je na koni, pokud udržuje zdání a fasádu demokracie," říká k současnému dění maďarský investigativní reportér Szabolcs Panyi.

Server hvg.hu pak cituje analytika Csabu Tótha, podle kterého vzniká v Maďarsku nová situace. Zatímco předchozí protesty proti Viktoru Orbánovi rychle vyvanuly, tentokrát to může být jinak, protože je do nich zapojeno více hráčů. Politici, strany, odbory. Navíc mnoho demonstrantů dorazilo do Budapešti z venkova.

