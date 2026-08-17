Maďarský ústavní soud odmítl stížnosti opozice, ta to označila za krok k tyranii

Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie (KDNP) proti změnám v maďarské ústavě, které přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza premiéra Pétera Magyara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat, uvedla maďarská tisková agentura MTI.
Premiér Péter Magyar verdikt uvítal, poslanci strany Fidesz jej naopak označili za krok k tyranii.
Strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána a křesťanští demokraté požadovali, aby ústavní soud zrušil ústavní dodatek z minulého měsíce, který ukončil působení prezidenta Tamáse Sulyoka v nejvyšším úřadu, omezil působení poslanců v parlamentu na 12 let a obnovil povinný odchod ústavních soudů do penze po dosažení 70 let.
Ústavní soudci, zvolení stranou Fidesz, odmítli všechny stížnosti Fideszu, upozornil ve své reakci na facebooku premiér Péter Magyar. Rozhodnutí ústavního soudu podle premiéra znamená, že všechny změny - odvolání prezidenta Sulyoka, zavedení 12letého limitu pro poslance a věkové hranice 70 let pro odchod členů ústavního soudu na odpočinek - jsou platné.
Rozhodnutí "zastrašeného" ústavního soudu dláždí cestu k dalším krokům směřujícím k tyranii, uvedl podle MTI poslanecký klub Fidesz. "Tyranie se staví cihla po cihle," uvedli opoziční zákonodárci. Varovali, že po odvolání prezidenta ústavním dodatkem "šitým na míru" může vládnoucí většina "udělat cokoliv komukoliv". Ale Fidesz bude podle nich pokračovat v odporu proti tyranii všemi dostupnými prostředky.
Maďarský parlament minulé úterý zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým maďarským prezidentem. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany Tisza, která má ve 199členném parlamentu více než dvoutřetinovou, tedy ústavní většinu. Baka se nejvyššího úřadu ujme 19. srpna.
Prohlášení zákonodárců strany Fidesz označilo volbu nového prezidenta za "úplné dno" maďarské demokracie v éře po pádu komunismu. Tvrdí, že mandát prezidenta Sulyoka byl vládnoucí stranou Tisza ukončen "svévolně a nelegitimně".
Tisza zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi. Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj "ztratila důvěru".
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.
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