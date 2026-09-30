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Maďarský soud zmírnil trest pro německou nebinární osobu. Ve vězení stráví sedm let

ČTK
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Maďarský odvolací soud ve středu z osmi na sedm let snížil trest vězení pro nebinární osobu z Německa, zvanou Maja T., za násilí proti účastníkům neonacistické demonstrace v Maďarsku v únoru 2023. Informovala o tom agentura Reuters.

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Německá aktivistka Maja T. během jednání odvolacího soudu v Budapešti v Maďarsku, 30. září 2026.Foto: AP – Pavel Bogolepov
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Maja T. patřila ke skupině antifašistických aktivistů, kteří cestovali do Maďarska s cílem čelit krajně pravicové demonstraci. V prosinci 2023 ji zatkli v Berlíně a později převezli do Maďarska, kde stanula před soudem. Soud nižší instance jí v únoru uložil trest osm let vězení.

Podle obžaloby byla Maja T. součástí krajně levicové skupiny, která plánovala "ideologický boj s použitím násilných útoků proti stoupencům extremistické pravice" s cílem napadat lidi "různými nástroji schopnými způsobit smrt".

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Soudce odvolacího soudu uvedl, že trest se snižuje, protože u jednoho ze dvou bodů obžaloby, v nichž byla Maja T. uznána vinnou, měla být považována za komplice, nikoliv za přímou spolupachatelku, a neměla být rovněž považována za členku organizované zločinecké skupiny.

Případ vzbudil mezinárodní pozornost poté, co německý ústavní soud v únoru 2025 rozhodl, že vydání Maji T. do Maďarska bylo nezákonné. Vyhověl tak její námitce, že rozhodnutí porušilo Listinu základních práv Evropské unie.

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Za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, který skončil v čele vlády po dubnových volbách, zavedlo Maďarsko řadu opatření proti komunitě LGBT+, včetně zákonů, o nichž Evropská unie tvrdí, že diskriminují lidi na základě sexuální orientace a genderové identity.

Maja T. byla stíhána za těžké ublížení na zdraví, pokus o napadení, účast v organizované zločinecké skupině a koordinovaný útok. Dříve u soudu řekla, že obvinění proti ní jsou politicky motivovaná.

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