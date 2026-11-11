Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Maďarský soud poslal Orbánova bratra do vazby

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Soud v Budapešti ve středu poslal na jeden měsíc do vazby Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vazebně stíhaná je také přítelkyně Árona Orbána. Spolu s dalšími dvěma lidmi jsou podezřelí z toho, že za úplatu pomáhali vietnamským občanům dostat se do Maďarska. Obviněným hrozí v případě odsouzení pět až deset let vězení.

„Já jsem terčem a můj bratr je pouhým prostředkem,“ řekl dříve k zatčení bratra bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.
„Já jsem terčem a můj bratr je pouhým prostředkem,“ řekl dříve k zatčení bratra bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.Foto: Reuters – Yves Herman
Reklama

Agentura MTI napsala, že od roku 2022 cestu do Maďarska zařídili nejméně stovce Vietnamců. Na maďarských zastupitelských úřadech údajně pomáhali s vyřizováním žádostí o víza.

Každý zájemce jim za to musel zaplatit takzvaný náborový poplatek a členové skupiny si peníze rozdělili mezi sebe, popsal server telex.hu.

Související

Zástupci státního vyšetřovatelského úřadu a nově zřízeného protikorupčního úřadu v pondělí v souvislosti s tímto případem prohledali čtyři místa v Budapešti, ve Fótu severovýchodně od hlavního města a v sousedním Dunakeszi.

Zabavili přitom elektronická zařízení, nosiče dat a dokumenty, které by mohly sloužit jako důkazy.

Reklama
Reklama

Agentura AFP v pondělí připomněla, že Áron Orbán za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikal, podobně jako další jeho příbuzní.

Související

Orbán byl maďarským premiérem od roku 2010 do letošního jara, kdy jeho národněkonzervativní strana Fidesz prohrála parlamentní volby. Moci se v Maďarsku ujala středopravicová strana Tisza vedená Péterem Magyarem.

Údajné podnikání s vízy Árona Orbána bylo už delší dobu předmětem zájmu investigativních novinářů z nezávislých médií. Před květnovou změnou vlády ale bylo považováno za vyloučené, že by úřady proti těmto praktikám zakročily.

Připomeňte si: Další lídr Maďarska je jasný. Kdo je Péter Magyar, který po 16 letech nahradí Viktora Orbána?

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období. Na to, že Mlsna o prověrku přišel, ve středu upozornil Deník N.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku

Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.

Reklama
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.

Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.

Reklama
Reklama
Reklama