Maďarský prezident a čelní soudci musí odstoupit, nebo je odvoláme, řekl Magyar

Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar v pondělí zopakoval svou výzvu, aby prezident Tamás Sulyok odstoupil z funkce a spolu s ním také nejvýznamnější soudci. Podle lídra strany Tisza, která ve volbách získala ústavní většinu poslanců, tak mají učinit nejpozději do konce příštího měsíce, jinak budou odvoláni.
Magyar už dříve označil Sulyoka za loutku strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána. "Očekáváme rezignaci Orbánových loutek," řekl Magyar podle agentury Reuters na tiskové konferenci. "Konečný termín, dokdy se mohou vzdát funkce, je 31. květen. Poté využijeme svého mandátu a zákonných možností k jejich odvolání," dodal.
Tisza získala 12. dubna ve volbách 141 z celkových 199 křesel v parlamentu. Prezidenta v Maďarsku volí poslanci.
Magyar se sešel se Sulyokem minulou středu. Po schůzce oznámil, že ho prezident pověří sestavením vlády a že se shodli na potřebě co nejrychlejšího předání moci. Magyar prezidentovi také řekl, že po ustavení nové vlády očekává jeho rezignaci, neboť u něj postrádá ztělesnění jednoty maďarského národa. K demisi jej vyzval už minulé pondělí, den po volbách. Prezident podle něj slíbil, že vznesené argumenty zváží.
Magyar už dříve označil stávající hlavu státu za loutku národně konzervativní strany Fidesz premiéra Orbána, který v čele vlády po 16 letech končí. Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do prezidentského úřadu zvolili v únoru 2024, jeho funkční období je pětileté.
Od návratu Orbána k moci v roce 2010 se postupně zhoršovaly vztahy mezi Budapeští a EU, zejména kvůli sporům ohledně stavu právního státu, fungování médií či nezávislosti soudnictví. Evropské instituce v reakci na tyto obavy zahájily vůči Maďarsku několik řízení a zemi částečně pozastavily přístup k unijním fondům. Magyar označil rozmrazení blokovaných miliard z EU za jednu z priorit své vlády a už minulý týden vedl v této věci první konzultace s Bruselem.
