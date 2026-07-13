Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Maďarský parlament schválil dodatek k ústavě, jenž má ukončit mandát prezidenta

ČTK

Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Informovala o tom agentura AFP. Premiér Péter Magyar označuje prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc.

FILE PHOTO: German President Steinmeier meets Hungarian President Sulyok in Munich
FILE PHOTO: Hungarian President Tamas Sulyok speaks during a memorial ceremony for the deportation of Hungarian Germans after World War II, with German President Frank-Walter Steinmeier (not pictured), in Munich, Germany, January 19, 2026. REUTERS/Angelika Warmuth/File PhotoFoto: REUTERS – Angelika Warmuth
Reklama

Maďarští poslanci schválili sedmnáctý ústavní dodatek poměrem hlasů 139 ku šesti, neboť poslanci nacionalistické strany Fidesz hlasování bojkotovali. Magyarova strana Tisza má nicméně po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona.

Pokud prezident schválený ústavní dodatek do pěti dnů nepodepíše, Tisza proti němu zahájí řízení o odvolání z funkce, varoval v pondělí Magyar. Zároveň Sulyoka opět obvinil, že koná v zájmu nyní opoziční strany Fidesz. Strana podle premiéra pro Sulyoka předem připravila podání k ústavnímu soudu, kterým hodlá změnu ústavy napadnout.

Související

Součástí ústavního dodatku je také omezení působení poslance v parlamentu na 12 let. To má zajistit, že několik prominentních zástupců Fidesz v dalších parlamentních volbách už nebude moci kandidovat. Ústavní soud má znovu získat pravomoc přezkoumávat zákony týkající se rozpočtu a jeho soudci mají opět odejít do důchodu v 70 letech.

Dodatek k ústavě také počítá se vznikem nového úřadu se silnými pravomocemi pro boj proti korupci, kterou kritici Orbána označují za nedílnou součást systému vytvořeného bývalým premiérem.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Trump začal zostra: "Stáhneme se z Evropy, NATO mi nedělá radost". Jednu zemi už odepsal

Trump začal zostra: "Stáhneme se z Evropy, NATO mi nedělá radost". Jednu zemi už odepsal | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine hits Russian tankers in Sea of Azov, military says
Ukraine hits Russian tankers in Sea of Azov, military says
Ukraine hits Russian tankers in Sea of Azov, military says

Ukrajinští „ohniví ptáci“ drtí tankery. Rusové uzavřeli klíčovou vodní cestu

Série ukrajinských úderů na moři i v týlu dál dopadá na ruskou ekonomiku a logistiku. Hořící plavidla, omezený provoz v průlivech a problémy s vývozem obilí a ropy ukazují, jak citlivé jsou pro Moskvu vodní cesty kolem Azovského a Černého moře. Podle velitele ukrajinské dronové jednotky Roberta Brovdiho (známého jako „Maďar“) jeho „ptáci“ v útocích úspěšně pokračují.

Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston
Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston
Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston

Střelba v Maine, do níž byl zapojen ICE, si vyžádala jednoho mrtvého

Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama