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Zahraničí

Maďarský parlament má v úterý zvolit prezidenta, kandidát ještě není znám

ČTK

Jakmile maďarský parlament příští úterý zvolí hlavu státu, nový prezident promluví k národnímu shromáždění. Řekla to agentuře MTI úřadující předsedkyně parlamentu Anikó Hallerová Nagyová. Samotné volby mají začít v úterý 9:40 a potrvají podle očekávání asi hodinu až půldruhé hodiny.

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Předseda vlády funkci nabídl známé šachistce, ta ji ale odmítla.Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Kandidáty na prezidenta lze nominovat do pondělních 10:00, nominace vyžaduje podporu alespoň pětiny ze všech poslanců, podotkla MTI. Až dosud podle médií nebyli žádní uchazeči oficiálně oznámeni.

Opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána dala najevo, že se voleb neúčastní, protože pokládá odvolání předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka červencovou změnou ústavy za nelegitimní.

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Minulý měsíc premiér Péter Magyar, jehož strana Tisza má v parlamentu ústavní, více než dvoutřetinovou většinu, na návrh 16 známých osobností nabídl funkci prezidentky slavné šachistce Judit Polgárové. Ta ale odmítla.

Magyar od té doby žádného kandidáta neoznámil, ale setkal se s několika známými osobnostmi. Mezi nimi byl i právník Botond Fülöp, známý odhalením skandálu okolo tajného omilostnění muže odsouzeného v případu sexuálního zneužívání dětí, který vedl k pádu bývalé prezidentky Katalin Novákové.

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Schůzku měl i s renomovaným historikem Ignácem Romsicsem či bývalým předsedou nejvyššího soudu Andrásem Bakou.

V médiích se objevilo také jméno bývalé soudkyně Adrienn Laczóové, která se vzdala svého postavení v boji za obnovení nezávislosti maďarské justice za předchozí vlády.

Magyar má podle Hallerové Nagyové promluvit k parlamentu na úvod mimořádné schůze, která začne v pondělí.

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Na sociálních sítích se mezitím objevila řada jmen, které by si veřejnost přála v roli uchazečů o křeslo hlavy státu, od modelky Barbary Palvinové, známé z přehlídek spodního prádla Victoria's Secret, přes hvězdy různých reality show až po elektroinženýra na penzi Andráse Aratóa, který se proslavil internetovým memem Hide the Pain Harold.

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K oblíbencům veřejnosti patří také maďarsko-americká biochemička a nositelka Nobelovy ceny Katalin Karikóová či vynálezce Rubikovy kostky Ernő Rubik, jak poznamenal britský list The Guardian.

Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.

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Povinností hlavy státu se minulý měsíc - po Sulyokově odvolání - prozatímně ujala předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová.

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