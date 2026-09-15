Maďarský exministr zahraničí čelí trestnímu oznámení za nákladné soukromé lety

Maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová v úterý uvedla, že podala trestní oznámení na svého předchůdce Pétera Szijjártóa a jeho tým za to, že v uplynulých čtyřech letech pravidelně využívali nákladné soukromé lety namísto pravidelných letů. Informovala o tom agentura Reuters. Mluvčí předchozího premiéra Viktora Orbána tvrzení o drahých letech odmítl.
Orbánová ve videu na sociální síti Facebook uvedla, že v organizaci cest Szijjártóa a jeho týmu nebyly patrné žádné snahy o úspory. Od roku 2022 se pro cesty ministra a jeho delegace běžně využívaly pronajaté soukromé lety nebo letadla armády, zaznělo ve videu.
Z dokumentů a vyšetřování podle současné šéfky maďarské diplomacie vyplývá, že v letech 2022 až 2026 tyto cesty stály v průměru téměř šestkrát více, tedy o čtyři miliardy forintů (přes 265 milionů Kč) více, než by stály pravidelné lety v business třídě.
"Odhalené skutečnosti proto vyvolávají podezření na nesprávné nakládání s finančními prostředky, které způsobilo značnou ztrátu, a také poukazují na odpovědnost bývalého vedení ministerstva," dodala Orbánová.
Trestní oznámení bývalé ministryně představuje další krok v protikorupční kampani nové vlády poté, co předseda vlády Péter Magyar v dubnových volbách drtivě porazil Viktora Orbána a po 16 letech u moci jej sesadil z premiérského křesla. Orbán obvinění z korupce odmítl a jeho mluvčí v e-mailové odpovědi Reuters uvedl, že exministrovy lety byly plně v souladu s příslušným vládním nařízením.
"Zahraniční aktivity ministerstva zahraničí a obchodu byly v posledních letech organizovány s příkladnou efektivitou. Péter Szijjártó si proto zaslouží chválu, nikoli politicky motivované útoky," napsal mluvčí.
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