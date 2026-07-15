Maďarský exministr Szijjártó se vzdal mandátu poslance, přechází k čínské firmě

Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu oznámil, že se vzdal poslaneckého mandátu, protože dostal nabídku přejít do služeb čínské automobilky BYD. Szijjártó až dosud zastupoval v parlamentu stranu Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána, která po drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách přešla do opozice.
"BYD je jedním z největších úspěchů v automobilovém průmyslu za posledních dvacet let a je také předním světovým výrobcem vozidel na nové zdroje energie," napsal Szijjártó na facebooku. Uvedl, že u BYD povede skupinu odpovědnou za vnější vztahy a rozvoj nových obchodních vztahů.
Szijjártó bude zastávat globální, mezinárodní pozici a nebude součástí vedení maďarské pobočky společnosti, napsala maďarská agentura MTI s odvoláním na vyjádření společnosti BYD Auto Hungary.
Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovory, ve kterých šéf maďarské diplomacie Szijjártó předával svému ruskému protějšku informace z unijních schůzek či s ním probíral unijní sankce proti Moskvě.
Americké ministerstvo obrany minulý měsíc rozšířilo svůj seznam firem údajně spolupracujících s čínským vojenským komplexem na 188 společností. Na černé listině se mimo jiné ocitli výrobci elektromobilů BYD a Nio, internetový prodejce a technologický gigant Alibaba či internetová firma zaměřená na umělou inteligenci (AI) Baidu.
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