Maďarsko požádalo Moskvu o vydání zajatých ukrajinských vojáků. Rusové je předali

Ruská pravoslavná církev ve čtvrtek předala Maďarsku skupinu ukrajinských válečných zajatců, kteří pocházejí ze Zakarpatí. Informoval o tom portál RBK-Ukrajina s odvoláním na tiskovou zprávu ruské pravoslavné církve. O vydání těchto zajatců požádala Rusko maďarská strana.

"S požehnáním Kirilla, patriarchy moskevského a celé Rusi, za zprostředkování ruské pravoslavné církve v rámci mezicírkevní spolupráce, byla 8. června na žádost maďarské strany převezena do Maďarska skupina válečných zajatců původem ze Zakarpatí, kteří se účastnili bojů," píše se na internetových stránkách ruské pravoslavné církve. V ukrajinské Zakarpatské oblasti žije maďarská menšina, tvoří asi osminu tamních obyvatel.

RBK-Ukrajina píše, že do Maďarska odjelo nejméně 11 ukrajinských válečných zajatců. Nejmenovaný ukrajinský činitel portálu řekl, že se to odehrálo bez souhlasu Kyjeva a že se tito vojáci ze zajetí dostali díky "zakarpatskému původu". Dodal, že "je důležité si uvědomit, že všichni zmínění vojáci jsou ukrajinskými občany a že jejich převoz do třetí země není možný bez souhlasu Ukrajiny". Obvinil Rusko, že se proti Ukrajině znovu snaží hrát takzvanou "maďarskou kartou" a chce oživit problémy s údajným separatismem určitých skupin v Zakarpatské oblasti.

Budapešť obviňuje Kyjev z utiskování maďarské menšiny na Ukrajině a snaží se kvůli tomu blokovat snahy o sbližování Kyjeva s NATO nebo Evropskou unií. Zároveň vláda konzervativního maďarského premiéra Viktora Orbána jako jediná v EU udržuje navzdory ruské invazi na Ukrajinu zejména obchodní kontakty s Moskvou. Odmítá napadené zemi posílat vojenskou pomoc a nepovoluje ani dalším zemím, aby zbraně na Ukrajinu převážely přes maďarské území. Budapešť také kritizuje sankce, které sedmadvacítka na Rusko uvalila kvůli vpádu do sousední země.