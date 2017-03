Maďarsko začalo stavět druhou řadu plotu na jižní hranici, hotová bude 1. května

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Druhá řada plotu, kterou začalo Maďarsko stavět na své jižní hranici, bude hotová do 1. května. Uvedl to ve čtvrtek šéf kabinetu premiéra Viktora Orbána János Lázár. Zopakoval rovněž, že se vláda rozhodla prodloužit krizový stav vyhlášený kvůli údajnému ohrožení masovou migrací. Platit bude až do 7. září. Testovací desetikilometrový úsek druhé řady plotu na hranici se Srbskem podle Lázára prokázal "působivou" účinnost ve svém úkolu zabránit migrantům ve vstupu do Maďarska. Elektrický plot má ve výbavě tepelná čidla, kamery a tlampače, které na hranici upozorňují v angličtině, arabštině a jazyce farsí.

autor: ČTK