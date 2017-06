Maďarsko vydává do Německa popírače holokaustu Mahlera

před 18 minutami

Maďarsko vydává do Německa uprchlého popírače holokaustu Horsta Mahlera. O vydání 81letého mužerozhodl ve zjednodušeném řízení budapešťský soud na základě evropského zatykače, informovala agentura MTI. Německé úřady nyní mají deset dní na to, aby si ho převzaly. Mahlera zadržela 15. května policie v Šoproni. O dva dny později ho budapešťský městský soud vsadil do vydávací vazby. Mahler se chtěl útěkem vyhnout odpykání zbytku desetiletého trestu za podněcování k národnostní nesnášenlivosti a popírání holokaustu. V létě 2015 mu německá justice přerušila trest s ohledem na špatný zdravotní stav. V dubnu se měl za mříže opět vrátit, ale do vězení nenastoupil a žádal v Maďarsku o politický azyl.

