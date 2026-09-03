Maďarsko se chystá zveřejnit jména tisíců informátorů komunistického režimu

Nová maďarská jména se chystá odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60 000 až 80 000 někdejších informátorů a konfidentů, uvedl podle tiskových agentur vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálint Ruff.
V rozhovoru poskytnutém portálu Telex připustil, že nemá tušení, zda se na seznamu ocitnou lidé, kteří se po pádu komunismu stali důležitými postavami v maďarské ekonomice a politice. „Mám představu o čísle,“ řekl s tím, že podle odborných odhadů by mohlo být zveřejněno 60 000 až 80 000 jmen.
„Spisy agentů jsou velmi důležitou součástí naší společné minulosti a mnoho z nich způsobí zármutek v mnoha rodinách,“ řekl podle agentury MTI.
Tajné služby po změně režimu podle Ruffa neměly zájem předat archivům všechny dokumenty v plném rozsahu a pokračovaly v utajování; přitom až dosud žádná vláda neměla odvahu zpřístupnit tyto dokumenty.
Odtajnit archivy někdejší státní bezpečnosti přislíbil vůdce strany Tisza Péter Magyar, který se po vítězství v dubnových parlamentních volbách stal předsedou nové vlády. Nově by utajeny měly zůstat pouze údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejích spojenců v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.
Očekává se, že Maďarsko zpřístupní dokumenty tajné služby z komunistické éry při příležitosti 70. výročí maďarského povstání, které vypuklo 23. října 1956. Spisy mají být zpřístupněny postupně, nejpozději do konce roku.
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