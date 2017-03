Maďarsko porušilo práva dvou migrantů. Má jim zaplatit 10 tisíc euro, rozhodl soud pro lidská práva

před 41 minutami

Po 10 tisícech euro mají od Maďarska obdržet dva bangladéšští migranti, kteří byli na podzim roku 2015 zadržováni v tranzitní zoně u přechodu Röszke na maďarsko-srbské hranici a následně vráceni do Srbska. Podle Evropského soudu pro lidská práva bylo jejich zadržování a vrácení protiprávní, jelikož porušovalo Evropskou úmluvu o lidských právech. Vládnoucí strana Fidesz v první reakci na verdikt označila za nesmyslné, že Maďarsko je trestáno za ochranu svých vlastních a zároveň evropských hranic.

Budapešť - Evropský soud pro lidská práva (ESLP) v úterý rozhodl, že Maďarsko před dvěma roky protiprávně zadržovalo dva migranty v tranzitní zóně a poté je poslalo zpět do Srbska. Rozsudek, proti němuž se lze odvolat, by mohl Budapešti znesnadnit realizaci nového zákona, který zpřísňuje zacházení s migranty, včetně žadatelů o azyl. Vládnoucí strana Fidesz označila verdikt za nesmyslný.

Maďarsko podle ESLP zadržováním dvou bangladéšských migrantů na podzim 2015 v tranzitní zóně u přechodu Röszke na své jižní hranici se Srbskem porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech. Jejich pozdějším vrácením do Srbska pak oba muže vystavilo riziku nehumánního zacházení v řeckých uprchlických centrech.

Maďarské úřady podle mínění soudců tímto jednáním porušily právo na svobodu a bezpečnost, zákaz mučení a právo na poskytnutí účinné pomoci zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech.

ESLP nařídil Maďarsku zaplatit oběma Bangladéšanům po 10 tisícech eurech (270 tisíc korun) jako odškodné a po 8705 eurech k pokrytí soudních výloh.

Rozsudek byl vynesen pouhý týden poté, co maďarský parlament schválil zákon, který umožňuje systematicky omezovat svobodu pohybu migrantů. Po vstupu do země mají být zadržováni v uprchlických táborech až do definitivního vyřízení jejich žádostí o azyl. Kromě toho policie může vracet za hranice migranty, kteří přišli nelegálně a byli zadrženi kdekoli v zemi. Dříve policie mohla vracet do Srbska a Chorvatska běžence dopadené v osmikilometrovém pohraničním pásu.

Vládnoucí strana Fidesz v první reakci na verdikt označila za nesmyslné, že Maďarsko je trestáno za ochranu svých vlastních a zároveň evropských hranic. Migrační krizi lze zvládnout pouze silnou obranou hranic, a ne "podléháním" nátlaku Bruselu a Štrasburku, zdůraznila podle agentury MTI strana premiéra Viktora Orbána ve svém prohlášení.

