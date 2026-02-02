Maďarsko napadlo u Soudního dvora EU zákaz dovozu ruského plynu

Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Oznámil to v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Záměr podat proti tomuto zákazu žalobu avizovalo rovněž Slovensko.
Maďarsko a Slovensko, které hlasovaly proti přijetí nařízení, argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení.
Szijjártó v pondělí na síti X uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost Maďarska a udržet nízké náklady na energii pro maďarské rodiny. „K dispozici jsou pouze dražší a méně spolehlivé alternativy,“ napsal.
Členské státy Evropské unie začátkem minulého týdne definitivně schválily nařízení, podle kterého dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.
Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.
Evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen dnes podle agentury Reuters uvedl, že schválený zákaz je po právní stránce v naprostém pořádku. Dodal, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání členských států EU.
ŽIVĚRusko už necílí hlavně na energetiku. Nově útočí i na železnici, říká Zelenskyj
Ruská armáda za uplynulý den útočila na energetické objekty v místech u fronty a u hranic, cílené údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepodnikala. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Policie zastřelila muže nedaleko olympijské hokejové haly
Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty.
ŽIVĚBabiš: Vláda nechce eskalovat spor s Hradem. Macinka prý změní způsob komunikace
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nechce eskalovat spor s Hradem, dohodla se na tom na dnešním zasedání. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) k roztržce předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem. O tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO, dnes lídři nejednali, doplnil.
Politická šikana: Macinka ponížil sebe i Okamuru, Babiš mezitím zásadně mění Česko
Prezident mluví o vydírání, ministr zahraničí se hájí „běžnou politickou komunikací“ a premiér Babiš zůstal stranou. Zveřejněné SMS Petra Macinky, v nichž tlačil na Hrad, neotevřely jen otázku hranic politického nátlaku, ale i to, komu celá věc prospívá. „Čím víc se řeší Macinka a Hrad, tím míň se mluví o tom, co vláda reálně dělá,“ říká Radek Bartoníček v nejnovější epizodě Politické šikany.