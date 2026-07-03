Maďarsko kompletně odtajní archivy komunistické tajné služby

Nařízení maďarské vlády o úplném zveřejnění činností tajných služeb komunistické éry a o uplatnění nových předpisů ohledně Historického archivu Státní bezpečnosti vyšlo v úředním věstníku.
Nařízení ukládá všem vládním orgánům předat všechny dokumenty, které mají v držení a které byly vytvořeny před 8. dubnem 1990, příslušným veřejným archivům nebo Historickému archivu Státní bezpečnosti. Pokud předání brání utajení dokumentu, musí do 30 dnů zahájit proces odtajnění, dodala MTI.
Maďarsko se chystá zpřístupnit dokumenty tajné služby z komunistické éry v předvečer 70. výročí maďarského povstání z roku 1956, tedy 22. října letošního roku, uvedl v pátek server The Budapest Times s odvoláním na vyjádření vládní mluvčí.
"Symbolické datum poukazuje na skutečnost, že svoboda učit se o minulosti je součástí odkazu revoluce," řekla mluvčí Vanda Szondiová. Vláda podle ní projednala úplné zveřejnění aktivit tajné služby bývalého režimu a rozhodla se předložit nový návrh zákona, kterým splní sliby, které zůstaly nesplněny od politické transformace v roce 1990. Spisy mají být zpřístupněny postupně, nejpozději do konce roku.
Návrh chrání zvláště citlivé osobní údaje, jako je zdravotní stav, závislosti, sexuální život a orientace. Údaje sledovaných osob, obětí a třetích stran musí být ve všech odůvodněných případech anonymizovány. Návrh zákona nezužuje rozsah zveřejnění pouze na agenty státní bezpečnosti, ale přesně definuje, jakou roli každý jednotlivec hrál.
Maďarský premiér Péter Magyar již po vítězství své strany Tisza v dubnových volbách oznámil, že se chystá v říjnu otevřít komunistické archivy, včetně zpřístupnění složek z dob komunistického režimu. Se šéfem archivů státní bezpečnosti tehdy jednal o plném odtajnění a zveřejnění složek agentů a magnetofonových nahrávek.
V Česku dokumenty z období nacismu a komunismu shromažďuje, spravuje a zpřístupňuje Archiv bezpečnostních složek. Funguje od roku 2008 a je propojený s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR).
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