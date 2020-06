Trianonské trauma. Orbán téma využívá, kdo s ním nesouhlasí, je zrádce, líčí historik

Přesně před sto lety, dva roky po konci první světové války, ztratilo tehdejší Uherské království dvě třetiny svého území a třetinu obyvatel. Tři miliony Maďarů se na základě mírové smlouvy ocitly v cizím státě. Trauma z křivdy přežívá dodnes. I kvůli politikům, kteří tyto pocity využívají pro své vlastní cíle.

Podobně jako Rakousko a Německo museli i Maďaři na základě sto let starého dokumentu, podepsaného v paláci Velký Trianon ve francouzském Versailles, platit válečné reparace. Se ztrátou dvou třetin pro hospodářství klíčového území včetně přístupu k moři nebylo jisté, jestli země dokáže přežít.

Autoritářský premiér Viktor Orbán Trianon označuje za "rozsudek smrti". Ve svých vystoupeních se často obrací na Maďary, kteří dodnes žijí na Slovensku, v Rumunsku, severosrbské Vojvodině, ale také na Ukrajině nebo v Chorvatsku. Celkem jich je něco mezi dvěma a půl a pěti miliony.

Z průzkumu zveřejněného při příležitosti výročí vyplývá, že za "největší národní tragédii" ho považuje 85 procent obyvatel. Víc než tři čtvrtiny Maďarů je přesvědčeno, že trauma z něj stále trvá.

"Trianon představuje křivdu, která umožňuje Maďarsko vykreslovat jako oběť vnějších sil a mocností," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz maďarský historik Gábor Egry.

Když jsem hledala maďarského akademika, který by se mnou o Trianonu mluvil, celá řada mě odmítla. Báli se, že by za svá slova čelili postihům ze strany vlády, nebo se jim to v minulosti dokonce už stalo. Vy jste souhlasil. Jak to?

Pracuji pro soukromý výzkumný ústav. Nejsme závislí na penězích ze státního rozpočtu, takže se neobávám. Ale moc dobře chápu třeba kolegy ze státních univerzit.

Proč je Trianon dnes tak výbušné téma?

Je interpretován vysoce politickým způsobem. Vláda a její podporovatelé to téma využívají k obviňování svých oponentů - politické levice, liberálů nebo médií. Ti všichni jsou dnes zodpovědní za Trianon.

Kdo je Gábor Egry Maďarský historik, specializuje se na problematiku nacionalismu a národnostních menšin ve východní a střední Evropě od 19. století. Je autorem několika knih a editorem svazku Etnicita, identita, politika. Maďarské menšiny mezi nacionalismem a regionalismem v Rumunsku a Československu 1918-1944. Působí jako ředitel Institutu pro politickou historii v Budapešti.

Události roku 1920 popisuje řada textů jako "syndrom". Do jaké míry je to podobné traumatu z "o nás bez nás", které se v Česku spojuje s uzavřením mnichovské dohody v roce 1938 a odtržením území Sudet Německem?

Trianon představuje křivdu, která umožňuje Maďarsko vykreslovat jako oběť vnějších sil a mocností: Západu nebo sousedních států. Jak správně říkáte, není to ojedinělé, stejně jako ta metoda, kdy se současné problémy vysvětlují dávnými událostmi.

Jakým způsobem se vysvětlují?

Existují dvě možnosti. Jedna je realističtější, založená na faktech - skutečné ztrátě území, ekonomické síly, kultury. Maďarsko je podle ní prezentováno jako země, která byla odsouzena k zániku, a i když to překonala, důsledky pociťuje dodnes. Je například pravda, že maďarské menšiny v zahraničí skutečně jen vzácně požívaly všechna práva (například menšina na Slovensku trvale žádá od tamní vlády více svobody, nejnověji právě při aktuálním výročí, pozn. red.).

Druhé vysvětlení je abstraktnější. Podle něj Maďarsko Trianonem dodnes trpí, přičemž dopady smlouvy mohou za všechny společenské, politické i kulturní problémy země.

Snaží se Maďarsko Trianon zvrátit?

Byl to hlavní cíl elit mezi dvěma světovými válkami.

Přidalo se kvůli tomu Maďarsko na konci 30. let k hitlerovskému Německu? Tehdejšího maďarského vůdce, admirála Miklóse Horthyho, Orbán nyní označuje za "výjimečného státníka".

Ano, určitě. Zároveň je pravděpodobné, že kdyby to neudělalo, dostalo by po roce 1945 část území zpět.

Jak se k těmto událostem stavěli komunisté, kteří Maďarsko ovládli po druhé světové válce?

Vůbec je neřešili, což je také součást dnešního problému. Ale třeba rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceausescu mezitím proti Maďarům ve své zemi uplatňoval přísnou asimilační taktiku, což tu otázku udržovalo důležitou emočně, mezi lidmi.

A kdy se téma znovu vrátilo i do politiky?

Po roce 1989. Všechny vlády i politické strany se okamžitě zaměřily na maďarské menšiny za hranicemi. Zejména pro strany na pravici to pak znamenalo víc než snahu je podporovat. Ti umírnění usilovali o uznání nespravedlnosti Trianonu mezinárodním společenstvím, cíl těch radikálních byly územní změny.

Kde se na téhle ose umírnění-radikální nachází premiér Orbán a jeho strana Fidesz?

Revize území nebyla nikdy oficiální státní politikou. Ale od roku 2010 zastává Fidesz mnohem radikálnější pozici než dřív, změnu území podporuje část společnosti a nedá se vyloučit, že s podobným požadavkem by souhlasili i představitelé z nejvyšších pater politiky.

Silné Maďarsko

Co tedy Orbán dělá?

Dá se to popsat jako "externí" budování státu, v těch zemích, kde menšiny žijí. Patří to k jeho nacionalistické politice. Trianon je její nejen politicky "užitečnou", ale i skutečně důležitou součástí. Využívá ho například ke stigmatizaci svých oponentů, údajných Antimaďarů, které viní z odpovědnosti za trauma Trianonu.

Takže argument zní, že kdo nesouhlasí s Orbánovou interpretací Trianonu, je v podstatě národní zrádce?

Ano. A to nejen v současnosti, jde to i do minulosti. Třeba liberálové prostě z podstaty nejsou dost Maďaři.

A co je podle tohoto pohledu dost "maďarské"?

Úděl Maďarů je vytvořit silný stát v oblasti Panonské pánve. Silný národ, založený na myšlence odpovědnosti a povinnosti jednotlivců, jejichž zájmy udržuje v rovnováze stát. Maďaři musí být připraveni podstupovat oběti ve jménu společného dobra. Náprava křivd minulosti sem spadá také, protože národ a jeho dějiny jsou neoddělitelné.

Je to něco, o co se Orbán snaží? Budovat silný národní stát?

Ano, tvrdí, že přesně to dělá.

Jak?

Nejviditelnější krok bylo přiznání práva na dvojí občanství a volebního práva Maďarům v zahraničí. Doma je to pak kulturní politika nebo sociální politika, kdy třeba sociální dávky jsou zároveň chápány jako nějaké morální poselství. Jsou nastavené tak, aby "učily" lidi pocitu národní zodpovědnosti a povinnosti.

Můžete dát nějaký příklad?

Třeba zákaz bezdomovectví, který stojí na argumentu, že stát poskytuje přístřeší všem - což není pravda - a že lidé na ulici mají ve skutečnosti problém s morálkou. Nebo veřejné práce, které jsou v Maďarsku vlastně hlavní formou podpory v nouzi. Zakládají se na tezi, že udržovat svoji domovinu čistou, uklizenou je něco, co by si lidé měli osvojovat.

Co třeba daňové zvýhodnění pro ženy se čtyřmi a více dětmi, které Orbán zavedl?

Ano, to je také součástí té mise národní obnovy, ke které by mělo docházet i za hranicemi.

Jak se tahle mise obnovy projevuje v maďarské zahraniční politice? Když člověk přijede do Budapešti, na budově parlamentu tam vidí kromě státní vlajky vlát i zástavu Maďarů v Rumunsku. Před pár týdny dál Orbán na svůj Facebook mapu "Velkého", tedy předtrianonského Maďarska. Třeba Chorvatům se to, mírně řečeno, nelíbilo.

PM Viktor Orbán showing Polish PM Morawiecki a map of Great Hungary, from before the Treaty of Trianon.



🇭🇺🇵🇱 pic.twitter.com/pWq1XIzFgu — Based Hungary 🇭🇺 (@BasedHungary) May 6, 2020

Za určitých okolností se podpora pro národní menšiny stává problémem, bylo tomu tak v případě Rumunska nebo i Ukrajiny, kvůli maďarským vztahům s Ruskem.

Na druhou stranu maďarští představitelé sami sebe dost kontrolují. Nově totiž chce Maďarsko hrát roli lídra v středoevropském regionu, což nepůjde bez toho, aby si naklonili své vlastní sousedy. Tedy přesně ty státy, pro které je maďarská interpretace Trianonu problém.

Opozice marně tápe

Zvětšení maďarského území je tedy nejspíš překonaným cílem, ale co třeba zvětšení Orbánovy voličské základny o příslušníky menšin, funguje to?

Do určité míry ano, jak je vidět na vysokém podílu voličů Fideszu u těchto lidí. Skutečným problémem je ale to, že ze zahraničí se hlasuje poštou. Na starosti to mají neziskové organizace pověřené vládou a nikdo nedokáže kontrolovat, co se s hlasy děje.

A může být zdůrazňování Trianonu úspěšnou politickou strategií obecně?

Nedá se říct, že by události roku 1920 byly námětem běžných konverzací mezi lidmi, stejně jako nejspíš není mnichovská dohoda. Udržuje ale naživu nějaký obecný pocit nespravedlnosti, který stmeluje a také mobilizuje. Což je užitečné, když Orbán potřebuje prosadit něco u lidí, kteří mají jinak třeba dost rozdílné názory. Pomáhá mu i to, že maďarská opozice nemá tušení, jak jinak se k Trianonu postavit.

Co říká opozice?

V podstatě se drží vládní linie. Zdůrazňuje sice třeba selhání uherských elit před rokem 1918 a jeho význam pro katastrofu roku 1920, což má být paralela k dnešní situaci, základní příběh je ale stejný.

Je to, že Orbán takhle mobilizuje lidi, něčím nebezpečné?

Když naštve sousední státy, může to zhoršit podmínky pro příslušníky menšin, i když nemají s politikou nic společného. A označování nepřátel uvnitř státu tímto způsobem má pro ně osobně také zásadní důsledky.

Když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku - je nějaká šance, že se Maďarsko od svého "syndromu" v dohledné době osvobodí?

Nejspíš to nebude v příštích 20 letech, ale jsem optimista - že lidem to začne být víc jedno a Trianon se tak stane jen dalším "trendem" v národních dějinách, který dost možná vrcholí právě teď, okolo stého výročí. Doufám, že si Maďaři uvědomí, že k tomu, aby byli úspěšnou zemí, žádný příběh národní oběti nepotřebují.

