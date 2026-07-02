Maďarská vláda zrušila status uprchlíka polskému exministrovi, uvedla Varšava

Nová maďarská vláda zrušila status uprchlíka bývalému polskému ministrovi spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, jeho manželce a někdejšímu náměstkovi Marcinu Romanowskému. Varšava na dvojici politiků z nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) vydala zatykač mimo jiné kvůli obviněním ze zpronevěry. Oba pobývali dříve v Maďarsku, nyní je Ziobro zřejmě ve Spojených státech.
"Obdržel jsem písemné potvrzení, že Maďarsko zrušilo status uprchlíka Marcinu Romanowskému, Zbigniewu Ziobrovi a Patrycji Kotecké-Ziobrové. Také zneplatnilo jejich cestovní doklady. Kola spravedlnosti se točí pomalu, ale točí se," napsal Sikorski na síti X. Toto rozhodnutí znamená, že Ziobro a Romanowski nebudou moci používat cestovní doklady pro uprchlíky, které jim pomohly opustit Maďarsko, napsala agentura Reuters.
Maďarsko za vlády premiéra Viktora Orbána udělilo politický azyl nejprve Romanowskému a později také Ziobrovi, jenž byl tváří sporných justičních reforem prosazených předchozí konzervativní vládou.
V Polsku jsou oba politici obviněni ze zpronevěry peněz z fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti. Podle vyšetřovatelů za tyto prostředky kromě jiného pořídili program Pegasus, určený k infiltraci mobilních telefonů, a používali ho proti domácím politickým oponentům. Oba popírají, že by se dopustili čehokoliv nezákonného, a označují se za oběti pronásledování, kterého se dopouští vláda premiéra Donalda Tuska, jež v roce 2023 u moci vystřídala PiS.
Vztahy mezi Tuskovou vládou a Orbánovým kabinetem byly napjaté, k čemuž přispělo také udělení politického azylu Ziobrovi a Romanowskému. V dubnu ale v Maďarsku zvítězila v parlamentních volbách do té doby opoziční strana Tisza Pétera Magyara, který už během předvolební kampaně uvedl, že v případě volebního vítězství Ziobra vydá.
Ten odletěl do Spojených států z Milána 9. května, tedy v den, kdy byl Magyar inaugurován, napsala agentura Reuters. Náměstek ministra zahraničí USA Christopher Landau podle jejích informací pověřil úředníky ministerstva zahraničí, aby mu usnadnili vydání víza. Landau a diplomacie se k tomu odmítli vyjádřit.
Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak někdejší politik mohl do USA vycestovat, když mu už polské úřady zrušily platnost pasu. "V této situaci se obrátíme na příslušné instituce ve Spojených státech s dotazem, zda osoby bez platných cestovních dokladů mohou nadále pobývat v USA," napsal dnes polský ministr spravedlnosti Waldemar Žurek na platformě X.
Ziobro podle polské tiskové agentury PAP řekl stanici Republika, že vízum je nezávislé na dokladu, na jehož základě bylo vydáno a opravňuje ho k pobytu v zemi bez ohledu na to, zda je podkladový dokument stále platný.
Pobyt Romanowského podle Reuters není znám, podle PAP se z bytu v Budapešti vystěhoval na konci dubna a od té doby cestuje po Balkáně, nedávno byl prý spatřen v Srbsku a Chorvatsku.
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