Po červencové čistce odvysílala maďarská státní televize první reportáž

Maďarská státní televize ve čtvrtek odvysílala své první zpravodajství od července, kdy vysílání zpráv pozastavila v souvislosti s reformou vlády premiéra Pétera Magyara, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Informuje o tom agentura AFP, podle níž kanál M1 první zpravodajství po výluce odvysílal ve čtvrtek v 06:00 na svátek založení státu a svatého Štěpána.
Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráse Baky do úřadu, popsala AFP. Nezávislý zpravodajský portál Telex podle ní uvedl, že pětadvacetiminutový bulletin měl vyvážené pokrytí, prostor dostala opozice i kritické hlasy - což je rozdíl oproti praxi z dob vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.
Kontrola médií byla jedním z pilířů vlády nacionalisty Orbána, který strávil 16 let u moci formováním země do podoby „neliberální demokracie“, než o moc po dubnových volbách přišel, napsala agentura. Orbánovi kritici jeho styl vládnutí označovali za autoritářský. Proevropský konzervativní politik Magyar slíbil zásadní změny v médiích hned po drtivém vítězství své strany Tisza v parlamentních volbách.
Veřejnoprávní mediální skupina - dříve známá jako MTVA - která zahrnuje televizní kanály včetně M1, rozhlasové stanice a národní tiskovou agenturu, podle AFP uvedla, že nikdo, kdo dříve pracoval ve zpravodajství, se nepodílel na editaci čtvrtečního zpravodajství. Několik zaměstnanců ovšem AFP řeklo, že ačkoli několik moderátorů a reportérů bylo propuštěno, personální obsazení zůstává z velké části stejné.
Na současné přechodné období dohlíží vládou jmenované prozatímní vedení, které zahájilo interní audity a restrukturalizaci, napsala agentura. Zmínila přitom negativní reakci vůči managementu poté, co jmenoval nového šéfa zpravodajského programu, který dříve pracoval v médiích vlastněných lidmi blízkými k Orbánovi. Po nesouhlasných reakcích, kterou vyjádřil i Magyar, vysílací společnost následující den jmenování zrušila, což ovšem vyvolalo další výtky včetně kritiky kvůli vměšování vlády, napsala AFP.
Mohlo by vás také zajímat: Hladina Dunaje o víkendu klesla na nejnižší úroveň od roku 1996.
Zřítila se 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Jde o první případ v Česku
U Potštátu na Přerovsku ve čtvrtek spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku, její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. ČTK to řekl starosta Potštátu René Passinger.
Lotyšsko uvedlo, že sestřelený dron byl ukrajinského původu
Dron, který 14. srpna sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska italská stíhačka, byl ukrajinského původu, uvedly ve čtvrtek lotyšské ozbrojené síly. Šlo o nejnovější z řady incidentů, kdy se válka Ruska proti Ukrajině přelévá do sousedních zemí, poznamenala agentura Reuters.
Zkontrolujte kotel ještě během léta. Na podzim se na servis čeká déle
Během horkých letních dnů myslí na vytápění málokdo. Právě teď je ale vhodná doba si nechat zkontrolovat plynový kotel i další plynová zařízení. S příchodem podzimu se totiž kalendáře servisních techniků rychle plní a na pravidelnou prohlídku nebo případnou opravu budete čekat déle.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
Harry a Meghan se chystají zpět do Británie. Premiér jim odmítá zajistit ochranku
Princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovaly ve středu britský deník The Telegraph a magazín People. Bezpečnostní opatření jsou jejich soukromou záležitostí, uvedl premiér Andy Burnham.