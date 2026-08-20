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Zahraničí

Po červencové čistce odvysílala maďarská státní televize první reportáž

ČTK

Maďarská státní televize ve čtvrtek odvysílala své první zpravodajství od července, kdy vysílání zpráv pozastavila v souvislosti s reformou vlády premiéra Pétera Magyara, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Informuje o tom agentura AFP, podle níž kanál M1 první zpravodajství po výluce odvysílal ve čtvrtek v 06:00 na svátek založení státu a svatého Štěpána.

Budoucí premiér Maďarska Peter Magyar. Foto ze 7. května 2026.
Proevropský konzervativní politik Péter Magyar slíbil zásadní změny v médiích hned po drtivém vítězství své strany Tisza v parlamentních volbách.Foto: Reuters – Remo Casilli
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Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráse Baky do úřadu, popsala AFP. Nezávislý zpravodajský portál Telex podle ní uvedl, že pětadvacetiminutový bulletin měl vyvážené pokrytí, prostor dostala opozice i kritické hlasy - což je rozdíl oproti praxi z dob vlády bývalého premiéra Viktora Orbána.

Kontrola médií byla jedním z pilířů vlády nacionalisty Orbána, který strávil 16 let u moci formováním země do podoby „neliberální demokracie“, než o moc po dubnových volbách přišel, napsala agentura. Orbánovi kritici jeho styl vládnutí označovali za autoritářský. Proevropský konzervativní politik Magyar slíbil zásadní změny v médiích hned po drtivém vítězství své strany Tisza v parlamentních volbách.

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Veřejnoprávní mediální skupina - dříve známá jako MTVA - která zahrnuje televizní kanály včetně M1, rozhlasové stanice a národní tiskovou agenturu, podle AFP uvedla, že nikdo, kdo dříve pracoval ve zpravodajství, se nepodílel na editaci čtvrtečního zpravodajství. Několik zaměstnanců ovšem AFP řeklo, že ačkoli několik moderátorů a reportérů bylo propuštěno, personální obsazení zůstává z velké části stejné.

Na současné přechodné období dohlíží vládou jmenované prozatímní vedení, které zahájilo interní audity a restrukturalizaci, napsala agentura. Zmínila přitom negativní reakci vůči managementu poté, co jmenoval nového šéfa zpravodajského programu, který dříve pracoval v médiích vlastněných lidmi blízkými k Orbánovi. Po nesouhlasných reakcích, kterou vyjádřil i Magyar, vysílací společnost následující den jmenování zrušila, což ovšem vyvolalo další výtky včetně kritiky kvůli vměšování vlády, napsala AFP.

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