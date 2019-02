Další obvinění v kauze udušení migrantů v chladírenském voze. Muž prý naváděl řidiče

V případu úmrtí 71 migrantů v odstaveném chladírenském voze poblíž rakouského města Parndorf v srpnu 2015 maďarská policie obvinila dalšího bulharského občana. Toho podle agentury MTI viní z nabírání a instruování řidičů, kteří migranty nelegálně převáželi přes hranice.

Podle prokuratury v jihomaďarském městě Kecskemét byl obviněný Bulhar členem mezinárodní pašerácké sítě, kterou opustil krátce před parndorfským neštěstím. Podílel se ale na třech případech nelegálního pašování lidí.

"Nedostatek pohybu, vody, jídla a čerstvého vzduchu, vysoké teploty a vlhkost způsobovaly těm lidem značné tělesné a duševní utrpení," řekl místní státní zástupce László Nánási.

Případ zemřelých migrantů nalezených na dálnici mezi Budapeští a Vídní převzalo od Rakouska Maďarsko, protože migranti zemřeli ještě před přejezdem hranic.

Čtyři Bulhary a jednoho Afghánce již kecskemétský soud poslal za pašování lidí do vězení loni v červnu, tresty se pohybovaly od 20 do 25 let.