Maďarská aliance obviňuje Slovensko z konfiskací, vláda to popírá

Slovensko od roku 1991 dosud prokazatelně zkonfiskovalo na základě takzvaných Benešových dekretů 5388 pozemků. Uvedla to neparlamentní strana Maďarská aliance, která na Slovensku zastupuje početnou maďarskou menšinu. Správce státní půdy SPF to v reakci podle médií odmítl a tvrdil, že případy se zejména týkají odstraňování dřívějších chybných zápisů v evidenci pozemků.
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem premiéra Roberta Fica, ve čtvrtek ve sněmovně argumentoval podobně jako SPF a tvrdil, že půda konfiskována nikomu není.
Téma prezidentských dekretů, které po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny, naposledy ožilo po nedávných maďarských parlamentních volbách. Jejich vítěz a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar tento týden po telefonátu s Ficem vyzval Bratislavu k tomu, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě prezidentských dekretů.
"Nikomu není konfiskován majetek. Není to pravda. Jediné, co Slovenský pozemkový fond dělá, je, že na základě dokumentů, které sbírá, dává jen potvrdit vlastnictví Slovenské republiky," řekl ve sněmovně Kaliňák, který tam zastupoval Fica při odpovědích na dotazy poslanců.
Podle Kaliňáka problém vznikl v minulosti, když na základě příslušných právních dokumentů nebylo řádně zapsáno vlastnictví Slovenské republiky k nemovitostem. O pozemky pak podle něj někteří lidé například usilovali v rámci vyvolaných dodatečných dědických řízeních.
Maďarská aliance naopak tvrdila, že v uvedených případech šlo o nezákonnou konfiskaci majetku.
Loni slovenská vládní koalice v novele trestního zákoníku podle opozice prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří dekrety zpochybňují. Rozhodnutí už tehdy Budapešť kritizovala, byť dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán je médii i některými politiky označován za politického spojence Fica. Magyar po telefonickém rozhovoru s Ficem uvedl, že žádá záruky, že Slovensko zruší zákon, na jehož základě podle něj občanům Maďarska na Slovensku hrozí vězení.
Zavedení možnosti trestního stíhání za zpochybňování dekretů prosadili poslanci slovenské vládní koalice poté, co nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko vyzvalo slovenské úřady k tomu, aby v nových případech už neusilovaly o konfiskaci majetku právě na základě prezidentských dekretů.
