Maďaři zavřeli hranice, přesto nakažených přibývá. Zvládáme to, tvrdí Orbán

Neziderské jezero je rozdělené mezi Rakousko a Maďarsko, ale zahraniční turisté se nyní procházejí pouze po rakouském břehu. Pokud nemají výjimku, nedostanou se ani do Budapešti nebo k Balatonu.

Maďarská vláda totiž jako jediná z Evropské unie zavřela hranice pro občany jiných států.

Počet pozitivně testovaných se tu zatím drží kolem osmi stovek denně, i když premiér Viktor Orbán varoval, že ještě stoupne přes tisíc. To se splnilo už v neděli, kdy bylo pozitivně testovaných 1070.

"Podle některých odborníků uzavření hranic příliš nepomáhá a klíčová jsou spíše domácí opatření. Nicméně Orbán se ve svých projevech neustále vrací k tomu, že virus byl do Maďarska znovu zavlečený z ciziny a uzavření hranic je nutné," uvedl pro Aktuálně.cz novinář a spolupracovník Slovenského rozhlasu Gregor Martin Papucsek, který žije v Budapešti.

"Ten počet sedmi až osmi stovek pozitivně testovaných denně se drží už docela dlouho a samozřejmě je to oproti České republice velký rozdíl. Zatím platí uzavření hranic do 1. října, ale určitě to vláda prodlouží. Vrchol této vlny epidemie očekává až v prosinci a lednu," dodal.

Kromě zavření hranic musí v Maďarsku všechny restaurace a bary zavírat nejpozději v jedenáct hodin večer. Roušky jsou povinné v obchodech, kinech a divadlech.

Podle Orbána ale vláda nepočítá s tak tvrdými opatřeními jako na jaře, kdy se v Maďarsku stejně jako v jiných zemích zavřelo téměř vše s výjimkou potravin a lékáren. "Náš zdravotní systém jsme připravili. Máme nutné vybavení, dost lůžek i ventilátorů a zdravotníci možnou horší situaci zvládnou," prohlásil premiér minulou středu.

Cena za provedení jednoho testu na covid-19 je v Maďarsku 19 500 forintů, v přepočtu necelých 1500 korun.

Přísné hlídky na hranicích

Evropská komise Maďarsko kritizuje za uzavření hranic, vláda na to ale nedbá. Podle Papucseka jsou kontroly přísné. "Hlídá tam pohraniční policie. Maďaři a lidé s trvalým pobytem jsou posíláni do dvoutýdenní karantény a cizinec, který nemá mimořádné povolení a výjimku, se musí otočit zpět," říká Papucsek.

Paradoxní je, že i v současné situaci Orbán a slovenský premiér Igor Matovič minulý čtvrtek slavnostně otevřeli v Komárně nový silniční most přes Dunaj.

I přes zavření maďarských hranic ale například Německo zařadilo Budapešť mezi rizikové oblasti, stejně jako Prahu. Lidé, kteří přijíždějí z Budapešti na německé území, musí mít negativní test na koronavirus nebo se uchýlit do karantény.

Virus nesmí Maďarsko zruinovat

Maďarská ekonomika v důsledku protikoronavirových opatření klesla ve druhém čtvrtletí o 13,6 procenta a 200 tisíc lidí ztratilo zaměstnání. Krize zasáhla automobilový sektor, který je v zemi rozsáhlý: v prvních sedmi měsících letošního roku poklesla produkce automobilů v Maďarsku ve srovnání s předcházejícím rokem o 24 procent.

Tvrdý úder dostal i turistický sektor. Orbán minulý týden varoval, že i příští rok bude z hlediska příjmů z turistiky kritický. "Nemůžeme dopustit, aby virus naši zemi znovu zruinoval," uvedl Orbán v projevu, ve kterém takzvanou celostátní karanténu vyloučil.

Od začátku pandemie se v Maďarsku nakazilo koronavirem skoro 18 tisíc lidí, 683 jich zemřelo. V České republice se nakazilo přes 48 tisíc osob a 502 nemoci covid-19 podlehlo.

Balík: Pacienti v těžkém stavu jsou až extrémně obézní