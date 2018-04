Hlasoval jsem pro svůj Fidesz, je to jediná bezpečná volba, oznámil Orbán

před 1 hodinou

Orbánův Fidesz si podle průzkumů připíše třetí vítězství v maďarských parlamentních volbách v řadě. Podle současného premiéra má dát Maďarsko najevo, že je proti migraci, podobně jako to učinily Česko, Bavorsko, Itálie či Rakousko.

Budapešť - V Maďarsku začaly v neděli ráno parlamentní volby, ve kterých podle jejich favorita a stávajícího premiéra Viktora Orbána jde o budoucnost země. Poté, co ve škole nedaleko svého domova v Budapešti tento odpůrce migrace odevzdal hlas, slíbil, že bude bojovat za svou zemi, napsala agentura Reuters.

Orbánův Fidesz si podle průzkumů připíše třetí vítězství v parlamentních volbách v řadě, otázkou však je, zda si strana spolu s křesťanskými demokraty v parlamentu udrží ústavní většinu.

"Poté, co dalo jasně najevo, že je proti migraci Bavorsko, Itálie, Česko a Rakousko, je nyní řada na Maďarsku," řekl Orbán portálu Origo v neděli zveřejněném rozhovoru. V předvolební kampani se stavěl do role zachránce maďarské křesťanské kultury před muslimskou migrací do Evropy. Podle svých kritiků tak v Maďarsku rozdmýchává xenofobii.

Orbán novinářům u volební místnosti řekl, že hlasoval pro svůj Fidesz, protože to je "jediná bezpečná volba", a že během dne hodlá mobilizovat voliče.

Orbán po výhrách v letech 2010 a 2014 využil převahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví, média a do klíčových pozic ve státní správě i byznysu dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodní organizace.

Podle průzkumu agentury Závecz zveřejněného v pátek Fidesz podporovalo 46 procent rozhodnutých voličů, druhý se umístil krajně pravicový Jobbik s 19 procenty a socialisté byli třetí se 14 procenty. Nicméně předvolební sondáže se mohou ukázat jak nepříliš vypovídající, protože třetina voličů byla nerozhodnutá a mnoho dalších lidí své skutečné preference tají.

Díky ní šéf maďarské vlády prosadil změny v klíčových institucích, včetně justice a médií, které jeho kritici doma i v zahraničí označují za oslabení právního státu a demokracie.

Předvolební průzkumy dávaly Orbánovým konzervativcům náskok dvaceti až třiceti procentních bodů před opozicí. Ta naopak živí naděje, že ji podpoří voliči, které Orbán unavil svými neustálými výpady proti domnělým nepřátelům maďarského národa i tím, že údajně toleruje rozbujelou korupci ve svém okolí.

Voleb se může zúčastnit zhruba 7,9 milionu oprávněných voličů. Hlasování začalo v 6:00 SELČ a mělo by skončit v 19:00 SELČ. Odhady z průzkumů mezi voliči při odchodu z volebních místností se neplánují. Předběžné výsledky mají být známé pozdě večer.

