Maďarský parlament v úterý schválil novelu zákona o odtajnění činnosti bezpečnostních složek komunistického režimu a o zřízení historického archivu komunistické státní bezpečnosti. Pro novelu hlasovalo 180 poslanců, žádný nebyl proti, osm zákonodárců se zdrželo hlasování, uvedla agentura MTI.
Novela zřizuje poradní výbor, který bude pomáhat při přezkoumání a publikaci utajovaných dokumentů. V odůvodnění se uvádí, že do procesu musí být zapojena veřejnost, zejména odborná. Výbor se bude skládat ze 13 členů, včetně čtyř členů z bezpečnostních složek či odborníků se zkušenostmi a znalostmi v této oblasti. Opozice má být zastoupena dvěma experty. Všichni členové výboru budou podrobeni prověrce z hlediska národní bezpečnosti.
Maďarský premiér Péter Magyar již po vítězství své strany Tisza v dubnových volbách oznámil, že se chystá v říjnu - na výročí protikomunistického povstání z roku 1956, potlačeného sovětskými vojáky - otevřít komunistické archivy, včetně zpřístupnění složek z dob komunistického režimu. Se šéfem archivů státní bezpečnosti tehdy jednal o plném odtajnění a zveřejnění složek agentů a magnetofonových nahrávek.
V Maďarsku se na rozdíl od jiných bývalých komunistických zemí nekonaly po změně režimu na přelomu 80. a 90. let minulého století lustrace, poznamenala ruská agentura TASS.
Dodala, že nový zákon počítá se zveřejněním údajů o činnosti státní bezpečnosti, o jejích spolupracovnících a o agentech z řad maďarských občanů.
Částečně již tyto údaje byly zveřejněny, ale velká část zůstala utajena. Nyní by měly být zveřejňovány na zvláštním webu archivu státní bezpečnosti a měly by být přístupné všem zájemcům.
Utajeny zůstanou jen údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejích spojenců v Evropské unii a NATO, jakož i osobní údaje týkající se zdraví, možných závislostí a sexuální orientace. Vybírat dokumenty pro zveřejnění má zmíněný poradní výbor. Nejdůležitější dokumenty mají být zveřejněny k výročí povstání, zbývající do konce roku.
V Česku dokumenty z období nacismu a komunismu shromažďuje, spravuje a zpřístupňuje Archiv bezpečnostních složek. Funguje od roku 2008 a je propojený s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR).
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