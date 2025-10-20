Madagaskar má necelý týden po vojenském převratu nového premiéra

"Rajaonarivelo má schopnosti, zkušenosti i kontakty s mezinárodními organizacemi, které budou s Madagaskarem spolupracovat," zdůvodnil podle agentury AFP prezident svou volbu, kterou konzultoval s dolní komorou parlamentu. Nový premiér, který je podnikatel a konzultant, působil také jako prezident madagaskarské banky BNI.
Plukovník Randrianirina, který se v čele elitní armádní jednotky Capsat zmocnil vlády nad ostrovní zemí minulé úterý, uvedl, že armáda bude vládnout 18 měsíců až dva roky. Úterní incident odmítl označit za převrat a řekl, že v zemi nebude vládnout vojenský režim a že jmenuje premiéra, který povede civilní vládu.
Randrianirina v pátek složil přísahu a stal se novým madagaskarským prezidentem. Ve svém projevu slíbil vypracovat novou ústavu, ochranu lidských práv a hluboké reformy.
Politická krize vypukla 25. září, kdy se konaly první protesty proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci vlády a exprezidenta Andryho Rajoeliny, který minulou neděli uprchl ze země. Demonstrace si vyžádaly přes dvě desítky obětí a stovku zraněných.