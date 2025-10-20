Zahraničí

Madagaskar má necelý týden po vojenském převratu nového premiéra

ČTK ČTK
před 51 minutami
Madagaskarský prezident Michael Randrianirina v pondělí jmenoval do premiérské funkce Herintsalamu Rajaonarivela. Napsala to agentura Reuters. Stalo se tak necelý týden poté, co se v zemi uskutečnil vojenský převrat.
Madagaskarský prezident Michael Randrianirina.
Madagaskarský prezident Michael Randrianirina. | Foto: Reuters

"Rajaonarivelo má schopnosti, zkušenosti i kontakty s mezinárodními organizacemi, které budou s Madagaskarem spolupracovat," zdůvodnil podle agentury AFP prezident svou volbu, kterou konzultoval s dolní komorou parlamentu. Nový premiér, který je podnikatel a konzultant, působil také jako prezident madagaskarské banky BNI.

Plukovník Randrianirina, který se v čele elitní armádní jednotky Capsat zmocnil vlády nad ostrovní zemí minulé úterý, uvedl, že armáda bude vládnout 18 měsíců až dva roky. Úterní incident odmítl označit za převrat a řekl, že v zemi nebude vládnout vojenský režim a že jmenuje premiéra, který povede civilní vládu.

Randrianirina v pátek složil přísahu a stal se novým madagaskarským prezidentem. Ve svém projevu slíbil vypracovat novou ústavu, ochranu lidských práv a hluboké reformy.

Politická krize vypukla 25. září, kdy se konaly první protesty proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest, kdy především mladí lidé žádali rezignaci vlády a exprezidenta Andryho Rajoeliny, který minulou neděli uprchl ze země. Demonstrace si vyžádaly přes dvě desítky obětí a stovku zraněných.

 
