Macronovu vizi EU uvítali Juncker, Tusk i Orbán. Podle Babiše je ale mimo realitu

Špičky Evropské unie a vlády Belgie či Finska vyjádřily podporu vizi Evropy, jak ji předestřel francouzský prezident Emmanuel Macron v textu otištěném v denících ve všech 28 členských zemích Evropské unie. Mluvčí německé vlády zdůraznil, že je důležité, aby proevropské síly představily své myšlenky před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Maďarský premiér označil Macronovu vizi za dobrý start dialogu o budoucnosti Evropy. Podle českého premiéra Andreje Babiše je Macronův návrh mimo realitu.

Macron se ve sloupku Za evropskou obrodu, otištěném mimo jiné českými Hospodářskými novinami, vyslovil pro "evropskou obrodu". Text, který je i v češtině k dispozici také na webových stránkách Elysejského paláce, obsahuje mimo jiné návrh na vznik evropského azylového úřadu či klimatické banky a také varuje, že "ještě nikdy nebyla Evropa v takovém ohrožení". V té souvislosti připomněl brexit i uzavírání se do nacionalismu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v úterý uvítal "Macronův důležitý příspěvek do evropské debaty". Předseda Evropské rady Donald Tusk varoval před nebezpečím nepřátelského vměšování do květnových eurovoleb ze zahraničí a také on vyzval k urychlenému zahájení obrody Evropy. Řekl, že plně podporuje způsob myšlení o Evropě prezentovaný Macronem.

"Sdílím Macronovy ambice. Ale z mého pohledu se příliš málo věnuje ústřednímu významu Evropského parlamentu v evropském reformním procesu," reagoval kandidát lidovců na předsedu Evropské komise Manfred Weber. Podle něj by bylo chybou, kdyby o obrodě EU jednali jen premiéři v kuloárech.

"Německá vláda podporuje angažovanou diskusi o směřování Evropské unie," řekl bez podrobností mluvčí německé vlády. Sociálnědemokratický vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz uvítal Macronovu výzvu k reformě EU. Podle něj by Německo mělo v této snaze stát po francouzském boku.

Za Macronovy vize se postavili předsedové vlád Belgie a Finska. Belgický premiér Charles Michel uvedl, že návrhy podporuje, konkrétně pak evropskou minimální mzdu, investice do ochrany klimatu, zřízení evropské Rady bezpečnosti a obrany i myšlenku vícerychlostní Evropy. Finský premiér Juha Sipilä nabídl podporu výzvám k posílení bezpečnosti, udržitelnému růstu a ambiciózní klimatické politice.

Podle Orbána jde o dobrý začátek dialogu o budoucnosti

Maďarský premiér Viktor Orbán Macronovu výzvu k reformě EU uvítal. "V detailech se samozřejmě naše názory liší, ale důležitější než rozdílné názory je, že tato iniciativa by mohla být dobrým startem na cestě k vážnému a konstruktivnímu dialogu o budoucnosti Evropy," řekl Orbán.

V samotné Francii nepopulární Macron naráží také na skepsi. "Je teď naprosto osamocen se svými plány federální Evropy, evropské obrody, zatímco všechny národy Evropy chtějí získat zpět svou moc, svou národní suverenitu," řekl lídr kandidátky francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella.

Za líbivě prezentované, ale "úplně mimo realitu" označil Macronovy návrhy český premiér Babiš. "Už jsem vypozoroval, že když Francie říká více Evropy, myslí tím ve skutečnosti více Francie," řekl Babiš serveru Parlamentní listy. Dodal, že unie se musí vrátit ke svým kořenům a v první řadě se soustředit na dokončení společného trhu, odstranění ekonomických bariér a řešení bezpečnostní situace.