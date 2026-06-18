Macronova mistrovská partie: Trump nečekaně otáčí vůči Moskvě, obměkčil ho Zelenskyj

Moskva nemá skutečný zájem na míru a okupovaná území se musí vrátit Ukrajině. Tak zní překvapivě jednotný vzkaz ze summitu G7 ve Francii, pod který se „podepsal“ i Donald Trump. Co přimělo šéfa Bílého domu k přitvrzení postoje vůči Moskvě? Podle diplomatů pečlivě připravená strategie francouzského prezidenta Emmanuela Macrona i setkání s Volodymyrem Zelenským, které Trumpa emociálně zasáhlo.
„Prezident Trump, stejně jako my ostatní jednoduše uznal, že dnes na ruské straně neexistuje žádná vážná vůle jednat o míru,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron na závěrečné tiskové konferenci po skončení třídenního summitu G7.
Podle Macrona dal americký prezident „velmi jasně“ najevo, že je nutné zaujmout vůči Rusku podstatně tvrdší postoj a že okupovaná území se musí vrátit Ukrajině. Summit podle něj ukázal hlubokou změnu v přístupu Washingtonu a ochotu Spojených států spolupracovat s Evropou.
V závěrečném prohlášení se lídři Británie, Kanady, Francie, Itálie, Japonska a Spojených států shodli mimo jiné na posílení dodávek systémů protivzdušné obrany pro Kyjev a na „zvýšení tlaku na ruskou válečnou ekonomiku“ prostřednictvím tvrdších sankcí, včetně opatření zaměřených na ruské příjmy z fosilních paliv.
Trump rovněž naznačil, že je připraven opětovně přitvrdit protiruské sankce, které Washington zmírnil během války s Íránem ve snaze srazit globální ceny ropy. K obnovení sankcí by mohlo dojít, jakmile se stabilizují dodávky a přes Hormuzský průliv začne proudit větší množství klíčové suroviny.
Zelenskyj obměkčil Trumpa, celou akci režíroval Macron
Z Trumpovy účasti přitom před začátkem summitu panovaly mezi evropskými lídry obavy. Ty mimo jiné vycházely z toho, že by americký prezident mohl po uklidnění krize s Íránem převzít iniciativu v mírových jednáních a narušit tak evropskou strategii ekonomického tlaku na Rusko a bezpodmínečné podpory Ukrajiny.
Za úspěch se původně považovalo už jen to, že americký prezident neodjede ze summitu předčasně jako minulý rok. Co tedy Trumpa nakonec přesvědčilo k výraznější podpoře Kyjeva?
Podle diplomatických zdrojů bruselského serveru Politico byl posledním impulsem moment, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal Trumpovi záběry hořící Uspenské katedrály v Kyjevě, kterou v noci na pondělí zničil ruský dron. „Myslím, že ho to skutečně zasáhlo,“ uvedl jeden z účastníků.
Ačkoli Zelenskyj Trumpovo přitvrzení vůči Moskvě pomyslně stvrdil, celá diplomatická hra byla v režii hostitele summitu Emmanuela Macrona, který se na nevyzpytatelného šéfa Bílého domu pečlivě připravoval.
Trumpovo černobílé vidění světa
Diplomaté uvedli, že šlo o výsledek dlouhodobé snahy porozumět Trumpovu uvažování, najít správnou míru lichotek a sladit evropské cíle s jeho agendou. Debaty se tentokrát cíleně točily kolem témat, na která Trump slyší – od námořních minolovek až po čínské vzácné kovy.
Macron si rovněž Trumpa snažil získat tím, že nechal posunout termín samotného setkání, aby se americký prezident mohl zúčastnit velkolepé oslavy svých 80. narozenin před Bílým domem. Francouzský hostitel také pečlivě upravil seznam hostů a pro Trumpa připravil okázalou večeři v paláci ve Versailles, kde se podával chřest s humrem a kaviárem, kuře po bourbonsku s lanýži či čokoládový koláč.
Když pak přišla řeč na samotnou Ukrajinu, Macron během pondělní večeře vedl ostatní lídry G7 k tomu, aby svou argumentaci přizpůsobili Trumpovu často černobílému vidění světové politiky. Ukrajinu mu proto systematicky vykreslovali jako vítěze a Rusko jako poraženého současné fáze války.
„Společně Trumpovi vysvětlovali, že Zelenskyj vyhrává, protože Rusko není schopné prolomit frontu a přichází o další území,“ cituje Politico jednoho z evropských diplomatů. Hlavním sdělením pro Trumpa mělo být, že oslabená Moskva je zoufalá a že její útoky jsou čím dál tím chaotičtější.
Evropští lídři si (prozatím) oddychli
„Byla to tvrdá práce, ale stálo to za to,“ neskrýval po skončení summitu spokojenost německý kancléř Friedrich Merz.
Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzdvihla „velkou shodu, která nebývá samozřejmostí“, a i přes komplikované vztahy s Macronem ocenila jeho diplomatické schopnosti. Předseda Evropské rady António Costa pak na síti X konstatoval: „Situace na Ukrajině se obrací.“
Současný evropský optimismus však může být předčasný. Trump je totiž pověstný svými častými názorovými výkyvy. Stačí se podívat na loňský podzim, kdy ještě v září mluvil o Rusku jako o „papírovém tygrovi“ a věřil v úplné vítězství Ukrajiny, a o dva měsíce později otočil a předložil 28bodový plán, který po Kyjevu požadoval tvrdé územní ústupky a vzdání se ambicí na vstup do NATO.
Neexistuje tak žádná záruka, že Macronovo současné úsilí nezmaří jediný telefonát mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Alespoň prozatím si však evropští diplomaté mohou oddechnout.
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