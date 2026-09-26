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Zahraničí

Macron zvažuje třetí prezidentský mandát. Má to ale háček

ČTK
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Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Uvedl to na nahrávce, kterou zveřejnil v pátek magazín Variety. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války.

French President Macron meets Finland's PM Orpo in Paris
První kolo prezidentské volby ve Francii se uskuteční 18. dubna. Všechny průzkumy ukazují, že bude zapotřebí uspořádat i druhé kolo, které je naplánované na 2. května. (Francouzský prezident Emmanuel Macron)Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
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Magazín Variety zveřejnil krátkou nahrávku ze začátku září, na které Macron odpovídá na otázku, zda uvažuje o třetím mandátu. „Nic nevylučuji. Je to docela nezvyklé se vrátit nazpět, ale uvidíme,“ uvedl současný francouzský prezident, kterému druhý mandát končí na jaře příštího roku.

Článek šest francouzské ústavy uvádí, že „nikdo nemůže zastávat více než dva navazující (prezidentské) mandáty“. Ústava tak výslovně nevylučuje možnost kandidovat na třetí či čtvrtý mandát po pauze. Na to poukázal i Macron ve svém vystoupení, když uvedl, že v květnu Francouzové zvolí jeho nástupce.

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První kolo prezidentské volby ve Francii se uskuteční 18. dubna. Všechny průzkumy ukazují, že bude zapotřebí uspořádat i druhé kolo, které je naplánované na 2. května. O několik týdnů později se budou konat pravděpodobně i parlamentní volby, protože se dá očekávat, že nový prezident rozpustí dolní komoru parlamentu, aby její složení odráželo aktuální rozpoložení politických sil.

Macron je nejmladším francouzským prezidentem za sedm desetiletí. Až v Elysejském paláci v květnu skončí, bude mu 49 let. Před kandidaturou na prezidenta Macron působil ve finančním sektoru a byl ministrem.

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