Macron rázně přerušil program summitu. Vyhuboval publiku za hluk a nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí na summitu Africa Forward v Nairobi na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.
Vystoupení mladých řečníků a umělců během diskusního bloku věnovaného kultuře a mládeži opakovaně narušoval hluk z publika. Macron proto následně vylezl na pódium a situaci přímo okomentoval.
"Je mi líto, ale není možné mluvit o kultuře, když projevy lidí, kteří sem přišli velmi inspirovaní, doprovází takový hluk. Je to naprostý nedostatek respektu," uvedl. Účastníky, kteří chtěli během programu diskutovat mezi sebou, zároveň vyzval, aby využili k tomu určené místnosti, případně prostory úplně opustili.
"Pokud chcete zůstat tady, budeme poslouchat řečníky a hrát podle stejných pravidel," dodal.
Jeho zásah program na krátkou dobu přerušil, poté však diskuse pokračovala bez dalších komplikací. Organizátoři uvedli, že část summitu byla zaměřena na zapojení mladých lidí, umělců a inovátorů do debat o budoucnosti vztahů mezi Afrikou a Evropou.
Summit Africa Forward v Nairobi navazuje na předchozí francouzsko-africká setkání. Spojuje politiky, zástupce byznysu i mladé podnikatele z Afriky a Evropy. Letošní ročník se soustředí především na investice, inovace a posílení role mladé generace v ekonomickém rozvoji kontinentu.
Mohlo by vás zajímat: „Co je horší než komunista?“ Rubio drsně zaútočil na zemi svých rodičů
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.
„Zlomový moment války.“ Ukrajinci začínají diktovat tempo, Rusko marně hledá odpověď
Iniciativa na bojišti se poprvé od začátku ruské invaze v roce 2022 začíná překlápět ve prospěch Ukrajiny. Uvedl to týdeník The Economist s odkazem na vojenské analytiky. Podle nich za změnou poměrů stojí především ukrajinská převaha v oblasti dronů, úspěšné protiútoky i stále intenzivnější údery hluboko v ruském týlu.
Rusko se nechystá ukončit válku, přijdou nové útoky, varoval Zelenskyj
Rusko se nechystá ukončit válku, Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi pátým rokem.
Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu
Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA