Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Macron rázně přerušil program summitu. Vyhuboval publiku za hluk a nedostatek respektu

ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí na summitu Africa Forward v Nairobi na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.

Kenya France
Vystoupení mladých řečníků a umělců během diskusního bloku věnovaného kultuře a mládeži opakovaně narušoval hluk z publika. Macron proto následně vylezl na pódium a situaci přímo okomentoval.Foto: AP
Reklama

Vystoupení mladých řečníků a umělců během diskusního bloku věnovaného kultuře a mládeži opakovaně narušoval hluk z publika. Macron proto následně vylezl na pódium a situaci přímo okomentoval.

"Je mi líto, ale není možné mluvit o kultuře, když projevy lidí, kteří sem přišli velmi inspirovaní, doprovází takový hluk. Je to naprostý nedostatek respektu," uvedl. Účastníky, kteří chtěli během programu diskutovat mezi sebou, zároveň vyzval, aby využili k tomu určené místnosti, případně prostory úplně opustili.

"Pokud chcete zůstat tady, budeme poslouchat řečníky a hrát podle stejných pravidel," dodal.

Související

Jeho zásah program na krátkou dobu přerušil, poté však diskuse pokračovala bez dalších komplikací. Organizátoři uvedli, že část summitu byla zaměřena na zapojení mladých lidí, umělců a inovátorů do debat o budoucnosti vztahů mezi Afrikou a Evropou.

Reklama
Reklama

Summit Africa Forward v Nairobi navazuje na předchozí francouzsko-africká setkání. Spojuje politiky, zástupce byznysu i mladé podnikatele z Afriky a Evropy. Letošní ročník se soustředí především na investice, inovace a posílení role mladé generace v ekonomickém rozvoji kontinentu.

Mohlo by vás zajímat: „Co je horší než komunista?“ Rubio drsně zaútočil na zemi svých rodičů

„Co je horší než komunista?“ Rubio drsně zaútočil na zemi svých rodičů | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.

Reklama
Trump
Trump
Trump

Už ne Kanada, ale Venezuela. Trump zvažuje vznik 51. amerického státu

Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA

Reklama
Reklama
Reklama