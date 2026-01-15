Macron překvapil zarudlým okem. Je to jako Eye of the Tiger, vtipkoval

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek v novoročním projevu k francouzským ozbrojeným silám žertem mluvil o svém zarudlém a nateklém pravém oku v souvislosti s písní Eye of a Tiger, která se váže ke slavnému filmovému boxerovi Rockymu ztvárněnému Sylvestrem Stallonem. Informovala o tom francouzská média a agentura Reuters.
Macron o svém očním onemocnění mluvil na vojenské základně v Istres na jihu země. Při venkovní inspekci ozbrojených sil nosil sluneční brýle.
"Přišel jsem vám popřát vše nejlepší do nového roku a omlouvám se za nepěkný vzhled mého oka. Je to jen něco zcela neškodného. Berte to prostě jako neúmyslnou narážku na oko tygra. Pro ty, kteří tuto narážku pochopí, to je znamení odhodlání," citoval prezidentova slova web Le Figaro.
Podle Reuters tím zjevně narážel na hit Eye of the Tiger (Oko tygra) americké rockové skupiny Survivor. Ten zazněl ve filmu Rocky III z roku 1982, třetím pokračování známé série o boxeru Rockym Balboovi.
Macron ve svém projevu mluvil o klíčových výzvách pro armádu v tomto roce, a to od zrychleného zbrojení Francie a pokračující podpory Ruskem napadené Ukrajiny až po rozhodnutí vyslat vojáky na Grónsko na podporu Dánska. Největší ostrov světa, který je součástní Dánského království, chce pod americkou správu převzít prezident Donald Trump.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.