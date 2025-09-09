Zahraničí

Macron jmenoval nového francouzského premiéra, stane se jím Lecornu

před 1 hodinou
Francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval nového premiéra, stane se jím současný ministr obrany Sébastien Lecornu, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP. Bývalý francouzský premiér François Bayrou podal v úterý demisi poté, co jeho vláda neustála v pondělí hlasování parlamentu o důvěře.
Archivní fografie. Sébastien Lecornu přijíždí do Elysejského paláce v den summitu „Koalice ochotných“ v Paříži, Francie, 4. září 2025
Archivní fografie. Sébastien Lecornu přijíždí do Elysejského paláce v den summitu „Koalice ochotných“ v Paříži, Francie, 4. září 2025 | Foto: Reuters

Prezident pověřil Lecornua "konzultacemi s politickými silami zastoupenými v parlamentu s cílem přijmout státní rozpočet a vypracovat dohody nezbytné pro rozhodnutí v následujících měsících," uvedla kancelář prezidenta. "Na základě těchto diskuzí bude nový premiér pověřen sestavením vlády," doplnila v prohlášení.

Lecornu je bývalý konzervativec, který se k Macronovu centristickému hnutí Obnova (Renaissance) přidal v roce 2017. Ve svých 39 letech byl nejmladší ministr obrany v historii země a nyní se stává čtvrtým francouzským premiérem za posledních 14 měsíců.

