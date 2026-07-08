Macron jen o fous unikl výbuchům v Damašku, v paláci jednal s „favoritem“ Západu

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který byl na oficiální státní návštěvě Sýrie, se ocitl v ohrožení, když u hotelu Four Seasons, kde pobýval, vybuchly bomby. Exploze si v úterý podle informací vyžádaly 18 zraněných, zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Prezident Macron opustil hotel doslova pár minut před tím, než došlo k výbuchu.
Macron se na návštěvě Sýrie jako první státník ze zemí Evropské unie setkal se současným syrským prezidentem Ahmadem Šarou, a to přímo v jeho prezidentském paláci v Damašku.
Výbuchy dokazují, že navzdory pozitivnímu vývoji není situace v zemi, která se třináct let potýkala s brutální občanskou válkou, stále ideální.
Ahmad Šara, který je momentálně „favoritem“ západních zemí i některých států Perského zálivu a Turecka, se snaží se Západem obnovit vztahy, které se de facto rozpadly během kruté občanské války.
Exprezident Bašár Asad během ní neváhal použít chemické zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu a jeho armádní jednotky se dopustily nespočtu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Macron odjel těsně před výbuchem
Dvě bomby v úterý podle agentury Reuters explodovaly v rušné části Damašku na ulici mezi ministerstvem pro turistický ruch, národním muzeem a hotelem Four Seasons.
Právě v tomto hotelu přitom pobýval Macron, setkal se tu i se syrskými občanskými skupinami. Kancelář francouzského prezidenta uvedla, že Macron exploze neslyšel.
Těsně po výbuchu Macron na sociální síti oznámil, že návštěvu země nepřeruší, a chválil „odhodlání, odvahu a důstojnost“ syrského lidu.
„Nejsme naivní ohledně rizik v zemi, ale situace se pozitivně vyvíjí, určité skupiny se snaží zabránit plné integraci Sýrie do mezinárodní komunity,“ prohlásil Macron na tiskové konferenci.
Macron dále dodal, že zvažuje vyslat do země speciální síly, které by s vládními jednotkami bojovaly proti Islámskému státu, který se během roku přihlásil k několika útokům v zemi. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.
Francouzský prezident také prohlásil, že se bude snažit o úplné zrušení sankcí, které byly uvaleny na Sýrii. Do země ho navíc doprovodila početná skupina byznysmenů, včetně vedení Total Energies a dopravní společnosti CMA CMG, zdůraznila agentura Reuters.
Elysejský palác uvedl, že CMA CGM uzavřela obchodní dohodu s vládou, která zahrnuje zpracování a přepravu kontejnerů na letišti v Damašku. Zástupci gigantické ropné společnosti Total Energies prohlásili, že pokud se zlepší bezpečnostní situace v zemi, tak jsou ochotni s vládou spolupracovat na zpracovávání a těžbě ropy.
Z velitele islamistů prezidentem
Prezident Šara, který patří k sunnitské větvi islámu, v minulosti velel islamistické skupině Hajat Tahrir Aš Šám a USA na něj vypsaly odměnu, nyní vládne Sýrii. Moci se chopil v prosinci 2024 po překvapivém útoku vedeného ze severu země.
Jeho slib, že vybuduje inkluzivní nový řád v Sýrii, momentálně naráží na překážky. Problémem zůstává i vyřizování účtů mezi jednotlivými náboženskými skupinami.
Francie v současné době nemá v zemi velvyslance, to se má však podle Macrona brzy změnit. Očekává se, že brzy dojde ke jmenování ambasadorů z obou zemí.
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