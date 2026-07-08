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Zahraničí

Macron jen o fous unikl výbuchům v Damašku, v paláci jednal s „favoritem“ Západu

Robin Kalousek

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který byl na oficiální státní návštěvě Sýrie, se ocitl v ohrožení, když u hotelu Four Seasons, kde pobýval, vybuchly bomby. Exploze si v úterý podle informací vyžádaly 18 zraněných, zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Prezident Macron opustil hotel doslova pár minut před tím, než došlo k výbuchu.

France's President Emmanuel Macron visits Syria
Macron se na návštěvě Sýrie jako první státník ze zemí Evropské unie setkal se současným syrským prezidentem Ahmadem Šarou.Foto: REUTERS – Mahmoud Hassano
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Macron se na návštěvě Sýrie jako první státník ze zemí Evropské unie setkal se současným syrským prezidentem Ahmadem Šarou, a to přímo v jeho prezidentském paláci v Damašku.

Výbuchy dokazují, že navzdory pozitivnímu vývoji není situace v zemi, která se třináct let potýkala s brutální občanskou válkou, stále ideální.

Ahmad Šara, který je momentálně „favoritem“ západních zemí i některých států Perského zálivu a Turecka, se snaží se Západem obnovit vztahy, které se de facto rozpadly během kruté občanské války.

Exprezident Bašár Asad během ní neváhal použít chemické zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu a jeho armádní jednotky se dopustily nespočtu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

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Macron odjel těsně před výbuchem

Dvě bomby v úterý podle agentury Reuters explodovaly v rušné části Damašku na ulici mezi ministerstvem pro turistický ruch, národním muzeem a hotelem Four Seasons.

Právě v tomto hotelu přitom pobýval Macron, setkal se tu i se syrskými občanskými skupinami. Kancelář francouzského prezidenta uvedla, že Macron exploze neslyšel.

Těsně po výbuchu Macron na sociální síti oznámil, že návštěvu země nepřeruší, a chválil „odhodlání, odvahu a důstojnost“ syrského lidu.

„Nejsme naivní ohledně rizik v zemi, ale situace se pozitivně vyvíjí, určité skupiny se snaží zabránit plné integraci Sýrie do mezinárodní komunity,“ prohlásil Macron na tiskové konferenci.

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Macron dále dodal, že zvažuje vyslat do země speciální síly, které by s vládními jednotkami bojovaly proti Islámskému státu, který se během roku přihlásil k několika útokům v zemi. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. 

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Francouzský prezident také prohlásil, že se bude snažit o úplné zrušení sankcí, které byly uvaleny na Sýrii. Do země ho navíc doprovodila početná skupina byznysmenů, včetně vedení Total Energies a dopravní společnosti CMA CMG, zdůraznila agentura Reuters.

Elysejský palác uvedl, že CMA CGM uzavřela obchodní dohodu s vládou, která zahrnuje zpracování a přepravu kontejnerů na letišti v Damašku. Zástupci gigantické ropné společnosti Total Energies prohlásili, že pokud se zlepší bezpečnostní situace v zemi, tak jsou ochotni s vládou spolupracovat na zpracovávání a těžbě ropy.

Z velitele islamistů prezidentem

Prezident Šara, který patří k sunnitské větvi islámu, v minulosti velel islamistické skupině Hajat Tahrir Aš Šám a USA na něj vypsaly odměnu, nyní vládne Sýrii. Moci se chopil v prosinci 2024 po překvapivém útoku vedeného ze severu země.

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Jeho slib, že vybuduje inkluzivní nový řád v Sýrii, momentálně naráží na překážky. Problémem zůstává i vyřizování účtů mezi jednotlivými náboženskými skupinami.

Francie v současné době nemá v zemi velvyslance, to se má však podle Macrona brzy změnit. Očekává se, že brzy dojde ke jmenování ambasadorů z obou zemí.

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