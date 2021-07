Na seznamu byli Macron i šéf WHO. Kdo všechno byl cílem špehovacího programu Pegasus?

Čí data jsou v ohrožení?

Izraelská firma NSO, která za programem stojí, podle britské stanice BBC uvádí, že Pegasus je určen k boji proti terorismu a organizovanému zločinu a užívat ho smí pouze armády, bezpečnostní složky a tajné služby, jež hájí lidská práva. Jak ale tým několika světových médií odhalil, mezi sledovanými mohli být novináři, právníci a také prezidenti či jiní politici. Na seznamu 50 tisíc telefonních čísel, na která mohl být program použit, se objevilo více než 600 politiků z 34 zemí.

Zda se k jejich telefonům skutečně někdo dostal, není jasné - jen umístění na seznamu totiž neznamená, že k nainstalování programu do mobilu došlo. K potvrzení by bylo nutné, aby telefon prošel speciální analýzou. Investigativci to vyzkoušeli na mobilech 67 novinářů, aktivistů a právníků, kteří na seznamu jsou také, a důkazy o přítomnosti softwaru našli v 37 z nich.