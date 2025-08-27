Zahraničí

Macron, Merz a Tusk vyjádřili podporu Moldavsku a jeho kandidatuře do EU

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu v Kišiněvě vyjádřil podporu Moldavsku, jeho kandidatuře na členství v Evropské unii a odsoudil ruskou propagandu, kterou označil za lži.
Polský premiér Donald Tusk, francouzský prezident Emmanuel Macron, moldavská prezidentka Maia Sandu a německý kancléř Friedrich Merz po jednání v prezidentském paláci v Kišiněvě, Moldavsko.
Polský premiér Donald Tusk, francouzský prezident Emmanuel Macron, moldavská prezidentka Maia Sandu a německý kancléř Friedrich Merz po jednání v prezidentském paláci v Kišiněvě, Moldavsko. | Foto: Reuters

Šéf Elysejského paláce je na návštěvě východoevropské země společně s polským premiérem Donaldem Tuskem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, který rovněž podpořil členství země v EU. Bývalá sovětská republika si dnes připomíná 34. výročí své nezávislosti.

Moldavsko sousedí s Ukrajinou, která se už čtvrtým rokem brání ruské agresi. "Kremelská propaganda nám říká, že Evropané chtějí válku prodloužit a že Evropská unie utlačuje lidi. Jsou to lži. Evropská unie - na rozdíl od Ruska - nikoho neohrožuje a respektuje suverenitu všech," prohlásil Macron po boku Merze, Tuska a moldavské prezidentky Maiy Sanduové.

Trojice evropských politiků chce podle dřívějšího vyjádření Elysejského paláce svou návštěvou dát najevo podporu bezpečnosti a suverenity země. Merz podle agentury Reuters uvedl, že dveře do Evropské unie jsou pro Moldavsko otevřené a Berlín udělá vše pro to, aby tato země mohla na podzim otevřít první kapitolu přístupových jednání s EU. Kišiněv podal přihlášku do unie společně s Ukrajinou a Gruzií krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Prezidenti a premiéři EU v červnu téhož roku schválili udělení kandidátského statusu Moldavsku i bránící se Ukrajině.

Trojice evropských lídrů přislíbila Kišiněvu technickou a diplomatickou podporu v obraně proti ruským hybridním útokům, které dramaticky narostly od začátku ruské invaze na Ukrajinu, podotkla agentura Reuters.

Sanduová návštěvu ocenila a pronesla, že pro Moldavsko neexistuje jiná alternativa než Evropa. "Naše nezávislost, suverenita, náš mír jsou testovány více než jindy," uvedla moldavská prezidentka. Její kancelář podle AFP ještě před návštěvou Macrona, Merze a Tuska uvedla, že Rusko před volbami zintenzivňuje své vměšování do záležitostí země.

Moldavsko čekají 28. září parlamentní volby. Vládnoucí většina v nich bude chtít pojistit proevropské směřování země. Podle průzkumu z poloviny července má k vítězství v parlamentních volbách nakročeno proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Sanduové, která loni v listopadu vyhrála podruhé prezidentské volby. Podle Reuters se ovšem očekává tvrdý souboj mezi PAS a proruským blokem komunistických a socialistických stran.

Současná prozápadní vláda opakovaně obviňuje Moskvu z vměšování do vnitřních záležitostí a dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu, udržet bývalou sovětskou republiku ve své sféře vlivu a zmařit její snahu o vstup do Evropské unie do roku 2030. Moskva obvinění odmítá. Macron už na setkání se Sanduovou v Elysejském paláci 10. března odsoudil to, co nazval "stále otevřenějšími ruskými pokusy o destabilizaci" Moldavska a jeho demokratických institucí.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

 
