Macinka po návratu z Ukrajiny: Promluvil o Turkovi, prezidentovi i jednání v Kyjevě

Až na palubě letadla byl dostatečný čas pohovořit si s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který měl za sebou velmi rušný den na Ukrajině. Při příjezdu slyšel, jak ruské rakety a drony útočí na Ukrajinu, následně jednal se zástupci Ukrajiny v Kyjevě a nakonec "hasil" kontroverzní výroky svého poslance Filipa Turka. O tom všem na palubě letadla promluvil.
Pokud někdo čekal, že Petr Macinka (Motoristé) bude po návštěvě Ukrajiny skleslý například z toho, jak velký rozruch vyvolal svými výroky Filip Turek, ten by byl překvapený. Macinka sice nebyl z extemopore svého spolustraníka nadšený, je však přesvědčený, že během jeho návštěvy se odehrály mnohem důležitější a pozitivnější události než zrovna dění kolem Turka.
„Byl jsem opravdu velmi rád, co všechno se mi podařilo s ukrajinskými politiky probrat, jsem přesvědčený, že to bylo ve prospěch našich vztahů s Ukrajinou,“ tvrdil Macinka, který jednal například s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou i tamním vicepremiérem. Kromě toho navštívil továrnu na výrobu dronů, protože by rád dosáhl mnohem větší spolupráce s Ukrajinci v této oblasti.
„Jednání s ministrem zahraničí bylo pro mě osobně nejdůležitější. To, co jsme si říkali mezi čtyřma očima, to bylo skutečně podstatné. Nastavili jsme si komunikaci mezi jejich kabinetem a naší novou vládou,“ uvedl Macinka, který jednal například o další podpoře české muniční iniciativy či postavení ukrajinských uprchlíků v Česku.
To je téma velmi zásadní mimo jiné proto, že nová vláda se chystá podmínky pro ukrajinské uprchlíků zpřísnit. Macinka navíc poukazuje na to, že část české veřejnosti je k imigrantům kritická, což by rád změnil.
„Předchozí česká vláda nereportovala úplně pravdu, jaké je rozpoložení české společnosti. Za jiných okolností by to bylo jedno, ale ne za situace, kdy v České republice žijí stovky tisíc Ukrajinců. Měli bychom se tomu věnovat, protože jestliže mohou být výborné vztahy mezi Čechy a Slováky, tak si myslím, že musíme společně působit na společnost tak, aby podobné vztahy byly mezi Čechy a Ukrajinci,“ podotkl Macinka, podle kterého ukrajinští politici chtějí, aby se jejich občané po skončení války vrátili domů.
Pokud jde o antidronové systémy, bylo to něco, co Macinku velmi zajímalo a byl velmi rád za to, že mohl výrobu bezpilotních letounů vidět přímo v reálné podobě.
„I když máme velmi zkušené a profesionální firmy, tak nemůžeme konkurovat tomu, co dokáže ohledně dronů dělat Ukrajina. Navíc oni je neustále zdokonalují . Ukrajinci jsou v tomto možná nejdál ve světě,“ řekl Macinka. Přitom vzpomněl, jak se nedávno nad Polskem objevily ruské drony, které ničily podle něj rakety za miliony dolarů. Ukrajinci to dokáží s mnohem menšími náklady.
Macinku potěšilo i to, že od ukrajinských politiků mnohokrát slyšel poděkování za všechno, co Česko ve prospěch Ukrajiny dělá. „Nesmírně si toho váží, děkují nám za to, že pokračujeme v muniční iniciativě, která je pro ně životně důležitá. Nesmírně si váží i toho, že jejich lidé našli v naší zemi ubytování. Při každé schůzce jsem na začátku, uprostřed i na konci slyšel poděkování,“ zdůraznil Macinka.
Šéf české diplomacie se nakonec vyjádřil i k žalobě Filipa Turka na prezidenta Petra Pavla, nominanta na ministra se jednoznačně zastal.
„Nedivím se Filipu Turkovi, že reaguje tak, jak reaguje, jeho se opravdu hluboce dotklo, co o něm pan prezident napsal. Mám pocit, že se ho snaží vylíčit jako největšího nepřítele české ústavnosti, což není úplně správný přístup," prohlásil na palubě letadla při návratu z Ukrajiny ministr Macinka, který argumentuje tím, že Turek nikdy nebyl stíhaný, nikdo nebyl z ničeho obžalován ani odsouzen.
„Z pozice pana prezidenta je to směs nějakých dojmů z novinových titulků, které vyšly. Jsou to vyjádření, která bůh ví, kdo píše. Nedivím, že se to Filipa Turka dotklo, že jde cestou žaloby. Prezident by se mu měl omluvit. Má za co,“ tvrdil Macinka, na kterém bylo vidět, stejně jako na Turkovi, že postup prezidenta vůči Turkovi hluboce prožívají.
„Kdyby o mě někdo napsal něco takového, také bych se asi soudil,“ dodal Macinka. Dál už v rozhovoru nebylo možné pokračovat, protože bylo nutné zasednout v letadle na svá místa.
