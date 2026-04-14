Macinka navštívil Izrael a uctil památku obětí holokaustu

Český ministr zahraničí Petr Macinka v úterý navštívil památník obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě. Se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem tak uctil památku šesti milionů Židů povražděných v období nacistického Německa. Macinka památník navštívil v den Jom ha-šoa (Den holokaustu a hrdinství), jímž si každoročně Izraelci připomínají tuto tragickou kapitolu světových dějin.
Pietní akce se v úterý konají po celém Izraeli. V 10:00 místního času (09:00 SELČ) se v zemi rozezněly sirény, nikoli však varovné, jako je obvyklé před leteckými útoky, a lidé pak drželi dvě minuty ticha. Na ulicích se zastavila i auta a jejich řidiči vystoupili, aby si se skloněnou hlavou připomněli oběti holokaustu.
Vzpomínka v Izraeli začala tradičně už o den dříve, v pondělí večer ceremoniálem v památníku Jad vašem, kde pokračuje vzpomínkový ceremoniál i v úterý.
Jom ha-šoa má pohyblivé datum určované podle židovského kalendáře. Připomíná povstání ve varšavském ghettu z roku 1943 a v Izraeli je tento den státním svátkem.
Macinka má v úterý v Izraeli na programu jednání s ministrem zahraničí Saarem, s předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem a s prezidentem Jicchakem Herzogem. Večer se vrací do Česka.
