Machadová si večer osobně nepřevezme Nobelovu cenu za mír. Neví se, kde je

před 1 hodinou
Nobelovu cenu za mír za venezuelskou opoziční lídryni Maríu Corinu Machadovou převezme její dcera, uvedla norská stanice NRK s odkazem na Norský Nobelův výbor. Machadová se v posledních měsících skrývá a nevystupuje na veřejnosti. Podle ředitele výboru Kristiana Berga Harpvikena není jasné, kde se nachází. Proto se středeční ceremonie k převzetí prestižní ceny nezúčastní.
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová.
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová. | Foto: Reuters

"Bohužel v současné době není v Norsku. A ve středu ve 13:00, kdy začne slavnostní ceremoniál, nebude na pódiu v osloské radnici," citovala stanice NRK vyjádření ředitele výboru Harpvikena.

Na dotaz, kde se Machadová nachází, pak podle agentury Reuters odpověděl stručně: "Nevím".

Související

Před 120 lety dostala Nobelovu cenu míru první žena. Šlo o literárně nadanou hraběnku

Bertha von Suttnerová

Středečního slavnostního ceremoniálu se měl podle Reuters zúčastnit norský král Harald, královna Sonja a někteří politici z Latinské Ameriky včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie či hlavy ekvádorského státu Daniela Noboy.

Už v úterý byla bez udání důvodu zrušena očekávaná tisková konference s Machadovou. Před hotelem Grand, kde se měla konference uskutečnit, se sešly desítky jejích příznivců.

Opoziční lídryně se naposledy objevila na veřejnosti před jedenácti měsíci a místo jejího pobytu je od loňského srpna jednou z velkých záhad venezuelské politiky.

Její obrovská podpora veřejnosti proměnila toto téma v tabu a úřady zmatek přiživovaly: ministr vnitra Diosdado Cabello dokonce několikrát prohlásil, že z Venezuely uprchla, napsal dříve španělský deník El País. Minulý týden Machadová pro mnohé překvapivě potvrdila, že odcestuje do Osla, aby Nobelovu cenu za mír převzala osobně.

Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat ve své vlastní zemi. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.

 
0:32
