Má problémy s pravdou, bere USA důstojnost. Vlivní senátoři kritizují Trumpův styl vládnutí

před 1 hodinou

Republikánští senátoři Bob Corker a Jeff Flake se tvrdě opřeli do stylu vládnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po jeho reakcích se na twitteru rozhořela ostrá výměna názorů.

Washington - Vlivný republikánský senátor Bob Corker v úterý opět ostře kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, který má podle něj v mnoha otázkách "potíže s pravdou". Šéf Bílého domu zase na twitteru označil předního experta na zahraniční politiku v americkém Senátu za "lehkou váhu", kterou by lidé v Corkerově domovském státě Tennessee už nezvolili ani za místního rasa.

Trumpa nepřímo kritizoval také další republikánský senátor Jeff Flake, který - stejně jako nedávno Corker - oznámil, že v kongresových volbách příští rok už senátorské křeslo nebude obhajovat.

"Prezident má v mnoha tématech velké potíže s pravdou," řekl televizi CNN 65letý předseda zahraničněpolitického výboru Senátu. Mnoho Trumpových výroků se podle něj snadno ukážou být nepravdivými. Prezident se podle Corkera snižuje na pokleslou úroveň debaty a bere Spojeným státům důstojnost.

"Účelově přetrhává vztahy, které máme ve světě a které jsou pro naši zemi užitečné," kritizoval dále Corker. "Myslím, že snižování naší země je tím, čím se nejvíc vryje do paměti," je přesvědčen senátor, který takto hovořil před úterním setkáním Trumpa s republikánskými senátory kvůli daňové reformě.

Na otázku, zda lituje své podpory Trumpovi v loňské prezidentské kampani, Corker odpověděl, že by ji určitě znovu nevyjádřil.

Trumpova odpověď na twitteru na sebe nenechala dlouho čekat. Prezident Corkera označil za "nekompetentního šéfa zahraničněpolitického výboru".

Na twitteru se už předtím odehrála ostrá slovní přestřelka mezi Trumpem a Corkerem právě na téma daňové reformy. Senátor žádal, aby Bílý dům nechal Kongres rozhodnout o tom, jak budou chystané daňové úlevy financovány. Trump Corkera označil za lehkou váhu.

"Bob Corker, jenž pomohl prezidentu (Obamovi) prosadit špatnou dohodu s Íránem a nemohl by být v Tennessee zvolen ani rasem, je nyní proti daňovým škrtům," postěžoval si Trump na twitteru.

Corker nedávno oznámil, že se chystá stáhnout z politiky. Trump tvrdí, že tak učinil poté, co mu odmítl vyslovit podporu. Zákonodárce to však vidí jinak. Jde o "nepravdy" vyslovené "nečestným prezidentem", vzkázal na twitteru.

Oba politici si invektivy vyměňovali už před zhruba dvěma týdny. Corker Trumpa obvinil, že zavádí Spojené státy "do třetí světové války" a šíří chaos. V rozhovoru s listem The New York Times také prohlásil, že Trump se chová jako hvězda televizní show a jeho politika musí znepokojit každého, komu na osudu národa záleží. Corker dodal, že jeho názory sdílí téměř každý republikánský poslanec.

Prezident si útok nenechal líbit. Na twitteru Corkera obvinil, že je zodpovědný za "děsivou" jadernou smlouvu s Íránem, kterou chce Trump zrušit. Corker prý "nemá kuráž", aby v listopadu 2018 znovu kandidoval do Senátu. Senátorovi prý vadí, že si ho prezident nevybral jako ministra zahraničí.

Další významný Trumpův kritik z republikánských řad, senátor za Arizonu Flake, v úterý prohlásil, že pociťuje nesoulad uvnitř Republikánské strany a příští rok nebude usilovat o znovuzvolení.

"Pro republikána, jako jsem já, možná v současné republikánské atmosféře nebo v Republikánské straně není místo," řekl Flake a zdůraznil, že nebude kandidovat ani jako nezávislý.

V dramatickém projevu Flake ve zjevné narážce na Trumpovu politiku rovněž řekl, že oddanost svědomí by měla stát nad oddaností jakémukoli muži nebo politické straně. Americká politika podle něj uvykla lehkovážnému, nepřijatelnému a ponižujícímu chování z Bílého domu.

"Zvyk dělat ze sebe obětního beránka a shazovat ostatní z nás učinil ustrašené, zpátečnické lidi," řekl dále Flake, podle něhož Spojené státy opustily své zásady ve prospěch hněvu. "Do očí bijící lhostejnost vůči pravdě a slušnosti" podle něj podkopává americkou demokracii.

Bílý dům v úterý Flakeovo rozhodnutí znovu nekandidovat označil za "pravděpodobně dobrý krok".