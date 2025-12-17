„Je to skvělý chlap, ale o Rusku nevěděl zhola nic,“ prohlásil americký prezident Donald Trump na setkání diplomatů v Bílém domě u příležitosti židovského svátku chanuka. Nejmocnější muž světa mluvil o svém zvláštním vyslanci Stevu Witkoffovi, kterého pověřil vyjednáváním o míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Americký prezident využívá svého zvláštního vyslance k rychlému vyřešení velkých konfliktů ve světě. Naposledy to byla válka Izraele s Hamásem na Blízkém východě. Teď Trump po Witkoffovi chce dojednání míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Steve Witkoff se svou „skvělou osobností“ nicméně zatím Kreml přesvědčit nedokázal. Zdá se dokonce, že tomu je spíše naopak.
Už v minulosti se totiž nejednou ukázalo, že nemá dostatek vědomostí nejen o Rusku a Ukrajině, ale také v diplomatických zvyklostech a v základním rozlišení toho, kdo je spojenec a kdo nepřítel. To ostatně potvrdil svými následnými slovy i sám Trump.
„Steve je skvělý obchodník a vyjednavač, ale všiml jsem si na něm jedné věci. Jako realitní makléř v New Yorku mě skvělý charakter, ale o řekách a hranicích v Rusku a na jiných místech, kam jsem ho poslal, věděl jen velmi málo. Nevěděl o tom vůbec nic,“ připustil americký prezident.
Jaký vyjednavač je Steve Witkoff?
Witkoff je úspěšný realitní investor a developer, který uměl levně nakoupit domy na Manhattanu a v Bronxu, ale jen Bůh ví, proč ho Trump pověřil těmi nejtěžšími diplomatickými úkoly. Ten se s ním ostatně seznámil právě na realitním trhu.
Sám Witkoff, jak jeho příjmení napovídá, má sice předky z Ruska (jeho dědeček odešel ze Sovětského svazu do USA coby židovský emigrant), ale o Rusko ani Ukrajinu podle dostupných zdrojů nikdy neprojevoval příliš velký zájem.
Trumpův vyslanec přitom opakovaně proslul jako diplomatický amatér, když si na květnové jednání s Rusy v Kremlu nevzal vlastního tlumočníka do angličtiny, a byl tak závislý na jejich člověku, což je považováno za krajně nevhodné. Z jednání si navíc nepořizoval záznam a Trumpovi jej volně tlumočil podle toho, co si z něj zapamatoval.
Podařilo se mu sice domluvit sledovaný summit Putin-Trump na Aljašce, roli ovšem mohlo hrát, že na srpnové schůzce v Kremlu špatně pochopil ruský návrh na „mírové stažení“ Ukrajinců z Chersonu a Záporoží jako nabídku stažení Rusů z těchto regionů. Kreml přitom o tyto a další tři oblasti projevil zájem, Witkoff si však nebyl schopen zapamatovat, o které regiony se jedná, jak se následně ukázalo v rozhovoru s kontroverzním proruským novinářem Tuckerem Carlsonem.
Skandál vyvolalo rovněž, když agentura Bloomberg zveřejnila uniklý rozhovor, v němž dával instrukce poradci ruského prezidenta, jak má Vladimir Putin vést hovor s Trumpem tak, aby uspěl. Poradil mu mimo jiné, ať ho označí za „muže míru“ a pogratuluje mu k úspěchu vyřešení konfliktu na Blízkém východě.
Witkoff rovněž naprosto vážně popisoval zmanipulované referendum na okupované Ukrajině jako důkaz toho, že tam lidé chtějí být součástí Ruska. Proslul také výroky, že „Putin nemůže být špatný člověk“ a že „Rusko nechce pohltit Ukrajinu“.
„Steve nerozpoutá třetí světovou“
Sám Trump už jednou v minulosti přiznal, že „když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí“. Nyní svá slova znovu potvrdil, o Witkoffově vyjednavačském umu je však nadále přesvědčen.
„Znám spoustu jiných chlapíků, kteří umí uzavírat dohody, ale předtím bychom museli rozpoutat třetí světovou válku,“ zavtipkoval americký prezident na tiskové konferenci.
Trumpovi tak zřejmě na Ukrajině nejde o spravedlivý mír, ale o jakoukoli dohodu, která ukončí současné boje. Jak v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl jeho bývalý zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker: „Je mu to úplně jedno. Jde mu jen o zastavení války. Historie ho nezajímá.“