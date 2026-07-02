„Má na světě poslání,“ řekla teta zachráněného venezuelského chlapce. Pátrání v sutinách nekončí

Záchranné práce po dvou silných zemětřeseních ve Venezuele minulý týden pokračují. Ze sutin byl zachráněn dvouletý chlapec, jehož teta svěřila BBC svoji radost z opětovného shledání se synovcem. Doufá, že se podaří najít i jeho rodiče. Ve městě La Guaira se mezitím záchranáři již déle než dva dny snaží vyprostit z trosek živého 47letého muže.
Ve středu předseda venezuelskéo parlamentu Jorge Rodríguez informoval o 2295 obětech po dvou zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu 24. června. Záchranné práce a odklízení trosek stále pokračují, takže počty obětí se velmi pravděpodobně budou dále zvyšovat. V úterý předseda uváděl nejméně 1943 mrtvých.
Dvouletého chlapce, Kleibera Morana, vytáhli z trosek jeho domu v městě La Guaira v úterý brzy ráno.
Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová označila tuto záchranu za „zdroj naděje pro náš lid“ v době, kdy stále roste počet obětí dvou silných zemětřesení, k nimž došlo minulý týden. Při pátrání po přeživších a vyprošťování obětí místním pomáhá více než tři tisíce záchranářů ze zahraničí, včetně českých.
Chlapcův stav je stabilní, má jen pár škrábanců
Chlapcova teta, třiadvacetiletá Andreína Sarmientová, stanici BBC řekla, že se o Kleibera bude starat „s mateřskou vřelostí, dokud se neobjeví má sestra, po čemž všichni toužíme“.
„Hodně se modlím k Bohu, aby mi dodal sílu, protože jemu jsou teprve dva roky a já nejsem matka,“ řekla BBC, zatímco seděla u Kleiberova lůžka a držela ho za ruku v nemocnici v hlavním městě Caracasu.
„Bolí mě to, protože sestra mi vždycky říkala, že je to můj syn, a teď je to, jako by mi ho předávala se slovy: ‚Tohle je tvůj syn, je tvou zodpovědností,‘“ uvedla.
Když jí kamarádka z La Guairy zavolala a oznámila jí, že Kleiber byl zachráněn, Andreína padla na zem, křičela a plakala, než se za ním vydala. Dodala, že se k němu pokoušeli dostat i záchranáři z Velké Británie, než byl nakonec jordánský tým úspěšný.
Když se znovu shledali, Kleiber se na Andreínu podíval a okamžitě řekl: „To je teta.“ Uvedla, že když Kleiber dorazil do nemocnice, byl „v šoku a neustále křičel“. Noc však prospal a do středy se jeho stav „stabilizoval“. Řekla, že „dneska mi dává pusinky, povídá si se mnou a říká mi, kde ho to bolí“.
Chlapec nemá nic zlomeného, pouze pár škrábanců na rukou a nohou, uvedla Andreína pro BBC.
Stále doufá, že záchranáři najdou její sestru
Andreína se svoji jednatřicetiletou sestrou Anou Luz měla velmi blízký vztah. Každý den spolu hovořili prostřednictvím videohovorů. Její sestra prý měla Kleibera neustále u sebe. Andreína je přesvědčená, že její sestra musí být v troskách přímo u Kleibera.
„Je to má starší sestra; vždy jsem jí důvěřovala a mohla se jí svěřit se svými problémy. Kdykoli jsme spolu mluvily přes videohovor, dítě bylo po jejím boku.“
Andreína uvedla, že neztrácí naději, že se Kleiberovy rodiče podaří zachránit. „Stejně jako našli mého synovce, věřím, že najdou i mou sestru a švagra,“ řekla. S láskou se podívala na Kleibera a řekla, že věří, že „má na světě své poslání“.
„Až tohle dítě vyroste, dá-li Bůh, bude tohle jeho příběh,“ řekla.
„Doufáme, že příběh bude mít šťastný konec.“
Zhruba sto záchranářů se v městě La Guaira už přes dva dny snaží také vyprostit z trosek živého 47letého muže. Na sociální síti X o tom informovali chilští hasiči. Reportér španělského rozhlasu Cadena SER ve čtvrtek popsal, že muž dostává sondou vodu a výživu a že na operaci nazvané Zázrak se kromě Chilanů podílí i záchranáři z USA, Portugalska a Kostariky.
„Je to směs emocí, je šťastný a zároveň má velký strach. My ale doufáme, že za několik hodin bude mít tento příběh šťastný konec,“ řekl stanici CNN Exequiel Gallardo z týmu chilských hasičů. „Snažíme se vytvořit tunel, abychom se k němu dostali, ale je to velmi obtížné,“ dodal.
Hernán Gil pracoval jako hlídač v několikapatrovém obchodním centru, když 24. června večer sever Venezuely zasáhly ani ne minutu po sobě dva otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle agentury AFP zůstal uvězněn v troskách vrátnice. Jakmile ho před více než dvěma dny záchranáři lokalizovali živého, navázali s ním kontakt a podávají mu výživu hadičkou. Díky tomu má šanci přežít, podle Gallarda je jeho stav stabilní.
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