Írán chce podle Donalda Trumpa se Spojenými státy uzavřít dohodu o ukončení války, ale ne takovou, která by byla pro amerického prezidenta přijatelná. Írán lže lidem už přes půl století, řekl také šéf Bílého domu na páteční tiskové konferenci. Spojené státy a Izrael 28. února společnými údery ze vzduchu rozpoutaly válku s Íránem.
„Chtějí uzavřít dohodu, ale nechtějí uzavřít dohodu, která by pro mě byla přijatelná. Chceme uzavřít skutečnou dohodu, ne falešnou dohodu, jako tomu bylo posledních 51 let,“ pronesl Trump.
Zdůraznil přitom, že Teherán už více než půl století s Washingtonem nejedná férově, a to i přesto, že islámská revoluce, která vedla k založení současné Íránské islámské republiky, se udála před 47 lety v roce 1979, poznamenala stanice CNN.
„Už to není 47 let. Je to 51 let. Lžou lidem už 51 let,“ prohlásil Trump, aniž by upřesnil, k čemu se druhý časový údaj vztahuje.
Spojené státy před více než půl stoletím pomáhaly Íránu s rozvojem jaderné energetiky. V roce 1975, tedy před 51 lety, tehdejší šáh Mohammad Rezá Pahlaví tvrdil, že Írán nezamýšlí získat jaderné zbraně.
Podotkl však, že země by mohla tuto politiku přehodnotit, pokud by se o jejich vývoj začaly pokoušet menší státy. Americké tajné služby ještě v 70. letech dospěly k závěru, že Pahláví zahájil tajný program vývoje jaderných zbraní.
Americký lídr rovněž vyzdvihl nedávný pokles cen paliv jako známku pokroku a poznamenal, že ceny brzy klesnou ještě více. Záleží to také na tom, „jak se vyrovnáme s Íránem“, řekl.
Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Jenže Írán v reakci začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy. Touto námořní cestou se totiž z oblasti vyváží ropa a plyn na světový trh.
Připomeňte si: Prezident Trump podepsal ve Francii Memorandum o porozumění s Íránem
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