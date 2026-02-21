Lyon v obležení. Tisíce lidí vzdaly hold aktivistovi zabitého stoupenci krajní levice

Tisíce lidí dnes pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití minulý týden jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Informovala o tom agentura Reuters.
Policie vyjadřovala obavy, že by pochod mohl přerůst v násilné střety mezi stoupenci krajní pravice a levice.
Deranque zemřel 14. února, dva dny poté, co ho zkopali a zbili krajně levicoví aktivisté. Muž se v Lyonu podílel na ochraně členů krajně pravicové skupiny Némésis, kteří demonstrovali proti akci krajně levicové poslankyně Evropského parlamentu Rimy Hassanové. Zemřel v nemocnici na následky těžkého zranění hlavy. Formálně vyšetřováno je v souvislosti se zabitím Deranquea sedm lidí, včetně bývalého asistenta poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI).
Mnoho protestujících dnes mělo chirurgické roušky a sluneční brýle, aby si zakryli obličej. Skandovali "spravedlnost pro Quentina" a "antifa vrah".
Na okraji pochodu byly také malé skupiny skandující "všichni jsme antifašisté". Na záběrech stanice BFMTV byl vidět transparent "Lyon je antifa" na oknech jednoho z domů na začátku pochodu.
Organizátorkou pochodu je odpůrkyně potratů Aliette Espieuxová a účast oznámily některé krajně pravicové skupiny. Krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) vyzvala své příznivce, aby se shromáždění vyhnuli kvůli obavám z nepokojů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes vyzval ke klidu a uvedl, že příští týden svolá schůzku s ministry, která se bude týkat přístupu státu ke všem násilným skupinám. Bývalý středopravicový premiér Dominique de Villepin označil zabití 23letého Deranquea za "francouzský moment Charlieho Kirka", čímž odkazoval na loňské zastřelení amerického konzervativního aktivisty.
Starosta Lyonu Grégory Doucet se pokusil pochodu zabránit. Dnes novinářům řekl, že má obavy z výzev, aby na akci přijely francouzské i evropské krajně pravicové skupiny.
Podle místních úřadů se pochodu v Lyonu zúčastnilo asi 3200 lidí. Menší pochody byly plánovány také v několika dalších francouzských městech.
