Benative
21. 2. Lenka
Zahraničí

Lyon v obležení. Tisíce lidí vzdaly hold aktivistovi zabitého stoupenci krajní levice

ČTK

Tisíce lidí dnes pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití minulý týden jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Informovala o tom agentura Reuters.

Policie vyjadřovala obavy, že by pochod mohl přerůst v násilné střety mezi stoupenci krajní pravice a levice.
People take part in a march in tribute to Quentin Deranque, a young far-right activist beaten to death during a violent assault by hard-left activists, in Lyon, France, February 21, 2026. REUTERS/Nicolas EconomouFoto: REUTERS
Policie vyjadřovala obavy, že by pochod mohl přerůst v násilné střety mezi stoupenci krajní pravice a levice.

Deranque zemřel 14. února, dva dny poté, co ho zkopali a zbili krajně levicoví aktivisté. Muž se v Lyonu podílel na ochraně členů krajně pravicové skupiny Némésis, kteří demonstrovali proti akci krajně levicové poslankyně Evropského parlamentu Rimy Hassanové. Zemřel v nemocnici na následky těžkého zranění hlavy. Formálně vyšetřováno je v souvislosti se zabitím Deranquea sedm lidí, včetně bývalého asistenta poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI).

Mnoho protestujících dnes mělo chirurgické roušky a sluneční brýle, aby si zakryli obličej. Skandovali "spravedlnost pro Quentina" a "antifa vrah".

Na okraji pochodu byly také malé skupiny skandující "všichni jsme antifašisté". Na záběrech stanice BFMTV byl vidět transparent "Lyon je antifa" na oknech jednoho z domů na začátku pochodu.

Organizátorkou pochodu je odpůrkyně potratů Aliette Espieuxová a účast oznámily některé krajně pravicové skupiny. Krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) vyzvala své příznivce, aby se shromáždění vyhnuli kvůli obavám z nepokojů.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes vyzval ke klidu a uvedl, že příští týden svolá schůzku s ministry, která se bude týkat přístupu státu ke všem násilným skupinám. Bývalý středopravicový premiér Dominique de Villepin označil zabití 23letého Deranquea za "francouzský moment Charlieho Kirka", čímž odkazoval na loňské zastřelení amerického konzervativního aktivisty.

Starosta Lyonu Grégory Doucet se pokusil pochodu zabránit. Dnes novinářům řekl, že má obavy z výzev, aby na akci přijely francouzské i evropské krajně pravicové skupiny.

Podle místních úřadů se pochodu v Lyonu zúčastnilo asi 3200 lidí. Menší pochody byly plánovány také v několika dalších francouzských městech.

Press briefing at the White House
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.

Podle odborníků tráví děti na sociálních sítích příliš mnoho času. Následkem jsou úzkosti, poruchy spánku a pokles schopnosti soustředění.
Odtrhne Evropa děti od sociálních sítí? Austrálie ukazuje cestu, Trump je proti

Austrálie zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Francie, Španělsko, Řecko, Nizozemsko a Dánsko plánují podobný krok a uvažují o něm i Britové. Důvodem jsou obavy z vlivu sociálních sítích na psychické zdraví a vývoj mladistvých. Politici však zároveň naráží na otázku, jak tato pravidla technicky prosadit a jestli nepůjdou snadno obejít. Proti se staví i silný protivník – Donald Trump.

Protestující v gruzínském hlavním městě Tbilisi.
Použili chemickou zbraň. Přesto se nedaří vytvořit plnohodnotnou diktaturu

Gruzie se během jednoho roku proměnila ze země s evropskou budoucností ve stát s autoritářskou vládou, která potlačuje občanské svobody. Masové protesty vyvolané zrušením integračních jednání s EU se sice podařilo utlumit, podle informací BBC i za pomoci chemických zbraní, ne však úplně zastavit. Před parlamentem v Tbilisi se tak už přes 400 dní objevují každý večer skupiny demonstrantů.

