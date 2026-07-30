Luxusní dovolená v Dubaji na sekeru? Kde na ni slovenský ministr vzal, není jasné

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok nejprve vysvětloval svou cestu na závody Formule 1 v Abú Dhabí pracovním jednáním s prezidentem Mezinárodní automobilové federace. Nakonec připustil, že šlo o dovolenou v Dubaji s jeho partnerkou. Sami si na ni prý našetřili. Jenže statisíce uhradili v hotovosti, a to až po svém návratu.
Případ se odehrál v prosinci 2024, kdy byl Eštok s partnerkou zachycen na kameře ve VIP zóně na závodech Formule 1 v Abú Dhabí mezi jezdci a významnými osobnostmi. Vstup do těchto prostor přitom patří mezi velmi drahé zážitky. „Potkal jsem tam dokonce i Brada Pitta,“ chlubil se ministr po návratu.
Podle dostupných informací dvojice zaplatila za letenky zhruba 12,5 tisíce eur (asi 310 000 korun) v hotovosti. Bydlet měli v luxusním hotelu v Dubaji, který uhradili stejným způsobem. Peníze přinesla ministrova partnerka údajně přímo do cestovní kanceláře i na recepci hotelu.
Do samotné VIP zóny prý obdržel ministr pro sebe i pro svou partnerku vstupenku zadarmo od prezidenta Slovenské asociace motoristického sportu. Její cenu slovenský deník SME v minulosti odhadl na sedm až patnáct tisíc eur, což je v přepočtu 175 až 375 tisíc korun. Kde ovšem na celý luxusní výlet pár vzal peníze, není dosud jasné.
Policie se záležitostí začala zabývat krátce po cestě. Podnět podala mimoparlamentní strana Demokrati kvůli podezření na možné poskytnutí neoprávněné výhody - pokud by totiž finance na celou cestu páru poskytl někdo jiný, mohl by od ministra vnitra ve funkci očekávat nějakou protislužbu. Jinými slovy, mohlo jít o úplatek.
Vyšetřovatelé případ již loni v květnu poprvé uzavřeli. Po opakovaných stížnostech opozice ale prokuratura žádala o jeho znovuotevření a doplnění vyšetřování.
Hotovost údajně našetřili z úspor
Policie si posléze pozvala k výslechu i ministrovu partnerku, která uvedla, že si na dovolenou našetřili z vlastních úspor. A policie jí uvěřila. „Vykonaným prověřováním nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vést k trestnímu řízení,“ uvedlo v stanovisku Prezidium Policejního sboru Slovenské republiky, když nyní případ znovu uzavřelo.
V minulosti Eštok svou cestu zdůvodňoval mimo jiné pracovním jednáním s prezidentem Mezinárodní automobilové federace. Hovořili spolu prý o kyberšikaně ve sportu či o bezpečnosti na silnicích. Později se nicméně ukázalo, že šlo ve skutečnosti o prezidenta Slovenské asociace motoristického sportu. Nyní tak ministr argumentuje zejména tím, že šlo o soukromou cestu, kterou si sám zafinancoval.
S novými informacemi kolem případu ovšem nyní přišla podle slovenské televize a rozhlasu STVR nadace Zastavme korupci. Ta tvrdí, že letenky byly zaplaceny v hotovosti až několik dní po návratu z cesty. To by nahrávalo teorii, že peníze pár obdržel od neznámého „dárce“ v hotovosti až během dovolené. Otázkou tak zůstává, co za ně požadoval nazpět.
Nadace navíc podala stížnost a žádá, aby se případem zabýval jiný vyšetřovatel. Ministr vnitra výroky protikorupční organizace nekomentoval.
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