Lupiči v klenotnici maskovali stopy pěnou. Policie je hledá v berlínském podsvětí

Vyšetřovatelé speciálního policejního týmu Epaulette pátrají po pachatelích pondělní drážďanské loupeže, nově se zaměřili na Berlín.

Ačkoliv zatím nemají konkrétní stopu, domnívají se, že podobnost činu s několika dřívějšími krádežemi v metropoli není náhodná.

S odvoláním na policejní zdroj obeznámený s pátráním to napsal deník Berliner Morgenpost. "V Drážďanech loupili profesionálové, kteří měli akci do detailů promyšlenou," uvedl šéf týmu Epaulette Olaf Richter. Tým ustavilo vedení policie speciálně pro případ drážďanské loupeže. Nazván je podle jednoho šperku, který zloději z klenotnice Grüne Gewolbe odnesli.

Po důkladném ohledání místa činu vyšetřovatelé zjistili, že škoda není tak velká, jak původně předpokládali. Dvojice lupičů odnesla jedenáct kusů šperků poté, co rozbila sekerou vitrínu.

Pachatelé ale byli podle nových zjištění čtyři. Další dva stáli v době loupeže před budovou. Všichni čtyři odjeli autem do podzemní garáže v Drážďanech, kde vůz zapálili a pravděpodobně přesedli do jiného.

Hasicí pěna v klenotnici

Ve shořelém autě policie našla důkazy o tom, že ho skutečně použili zloději: nástroje a také kusy mříže z okna, kterým zločinci pronikli dovnitř. Pachatelé na místa, kterými v klenotnici procházeli a kde se pohybovali, nastříkali hasicí pěnu. To velmi zhoršuje expertům šanci najít na místě činu něco, co by mohlo vést k identifikaci obou mužů.

Podle Olafa Richtera policie dostala od veřejnosti přes dvě stovky tipů týkajících se pachatelů. Pátrání se zaměřuje na Berlín, kde působí zločinecký klan specializující se na podobné krádeže.

V roce 2014 maskovaní muži sekerou rozbili výlohy v luxusní prodejně hodinek v berlínském nákupním centru. Před dvěma lety zloději ukradli naprosto stejným způsobem zlaté mince z berlínského Bodeho muzea. Kvůli loupeži v muzeu stanuli před soudem čtyři muži arabského původu. Všichni patřili k jedné rodině, napsal týdeník Die Zeit.

Pachatele těchto činů policie zná. Podle listu Berliner Morgenpost analyzuje záznam bezpečnostních kamer a zjišťuje, zda podstavy na záběrech neodpovídají někomu, koho má v databázi. Už v úterý policisté řekli, že oba muži na záznamu jsou "nápadně malého vzrůstu".

"Krádež v Bodeho muzeu a ta drážďanská mají shodné rysy. V obou případech zřejmě jde o pachatele, kteří jsou součástí větší organizace, schopné šperky upravit tak, aby bylo možné je prodat. A vědí, jakým způsobem je prodat," říká německý pojišťovací makléř Stephen Zilkens, který se specializuje na umělecké předměty.

Zámek Rezidenschloss v Drážďanech je od středy znovu otevřen pro veřejnost, klenotnice však zůstala zavřená.

Video: Podívejte se na rozhovor DVTV o loupeži v Drážďanech