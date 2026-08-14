Velká pokémonová loupež. Zakuklenci uloupili kartičky za dva miliony korun

Lupiči v jihovýchodní Francii se v noci ze středy na čtvrtek vloupali do obchodu specializujícího se na sběratelské karty, zejména na pokémony, a ukradli karty za téměř 80 tisíc eur (1,9 milionu korun). S odvoláním na nejmenovanou zástupkyni obchodu to napsala agentura AFP.
Loupež se stala ve čtvrtek okolo 4:00 v obci Bourgoin-Jallieu, která se nachází asi 40 kilometrů jihovýchodně od Lyonu. Čtyři muži v kuklách vyrazili vstupní dveře od obchodu Smogtrade, a než kvůli spuštěnému alarmu ujeli vozidlem pryč, stihli odnést několik stovek karet, z nichž téměř všechny pocházely z japonské franšízy Pokémon.
Pokémon kartičky, které jsou mezi sběrateli v posledních letech velmi oblíbené a některé z nich mají cenu zlata, vycházejí z japonského animovaného seriálu o dobrodružstvích malých příšerek. Ve Francii i zahraničí jsou pravidelně terčem krádeží.
Tři muži byli předloni v únoru v bretaňském Rennes odsouzeni k vězení bez podmíněného odkladu za loupež s použitím násilí a za překupnictví desítek tisíc pokémon kartiček za zhruba 100 tisíc eur. Letos v lednu byly zase při přepadení specializovaného obchodu v Británii ukradeny karty s pokémony za přibližně 87 tisíc eur. O měsíc později se pak vzácná kartička s Pikachu, slavným žlutým pokémonem s ocasem, vydražila za rekordních 14,3 milionu eur.
Franšíza Pokémon, která letos oslavila 30. výročí, předloni podle odborného časopisu License Global vygenerovala 12 miliard dolarů (přes 252 miliard Kč) z licenčních příjmů, což je více než u hračkářského gigantu Mattel.
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