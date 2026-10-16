Lula stahuje náskok Bolsonara v průzkumech, voličům v Brazílii slibuje mnohé ústupky

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva snížil deset dní před rozhodujícím druhým kolem prezidentských voleb ztrátu v průzkumech voličských preferencí na svého vyzyvatele Flávia Bolsonara. Dva průzkumy z posledních dvou dnů dávají levicovému prezidentovi shodně o dva procentní body méně než jeho pravicovému sokovi.
Lula v posledních dnech přišel s řadou k voličům vstřícných kroků včetně zavedení veřejné dopravy zdarma o víkendech či dotování ceny paliv, napsala v pátek agentura Reuters.
Lula navzdory předpovědím průzkumů skončil v prvním kole voleb až za Bolsonarem, který získal 47 procent hlasů a předčil jej o dva procentní body. Sondáže v minulém týdnu předpovídaly, že druhé kolo vyhraje Bolsonaro o čtyři body, nyní se však ve dvou průzkumech jeho náskok ztenčil.
Výzkumná agentura Datafolha ve čtvrtek uvedla, že by Bolsonara volilo 51 procent lidí, zatímco Lulu 49. Před týdnem udávala poměr 52 ku 48 procentům. Další společnost Quaest ve středu zveřejnila výsledky průzkumu, v němž dalo najevo 51 procent respondentů, že chtějí volit Bolsonara a 49 procent Lulu.
Média podotýkají, že prezident v posledních dnech přišel s řadou kroků, které jsou vnímány jako předvolební gesta s cílem získat rozhodující hlasy voličů.
Ve čtvrtek například oznámil, že do parlamentu pošle návrh úpravy ústavního zákona, který zaručí po celé zemi o víkendech veřejnou dopravu zdarma. V předchozích dnech přišel například s plány na odpuštění dluhů malým firmám, vládní odkupy dluhů domácností či další subvence cen paliv.
Ve středu parlament schválil nejvýznamnější pracovní reformu za mnoho let, když uzákonil změnu pracovního týdne ze šestidenního na pětidenní. Týdenní hodinová pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin. Zkrácení se má uskutečnit bez snížení mezd a platů zaměstnanců. Podle agentury Reuters se jedná o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí.
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