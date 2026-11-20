Brazilský prezident c Lula da Silva ve čtvrtek oznámil, že vytvoří ministerstvo pro záležitosti seniorů, informovala agentura EFE. Podle ní se tak počet ministerstev federální vlády zvýší na 39.
Jedenaosmdesátiletý levicový prezident zároveň vyzdvihl roli starších lidí ve druhém kole říjnových voleb, v němž byl znovuzvolen do čela země. Svůj čtvrtý prezidentský mandát Lula zahájí v lednu.
"Možná název bude jiný, ještě nevím, jak ho pojmenuji, ale vytvořím ho, protože starším lidem musíme zajistit důstojný život," řekl Lula v brazilské metropoli a nový resort provizorně nazval ministerstvem pro seniory.
Lula da Silva stál v čele Brazílie už v letech 2003 až 2010 a nyní je prezidentem od ledna 2023. Už za prvního působení v nejvyšším úřadu vytvořil řadu ministerstev, mimo jiné pro města, rybolov, rasovou rovnost, záležitosti žen či pro cestovní ruch. V roce 2023 přibylo ministerstvo pro domorodé národy a pro řízení a inovace ve veřejných službách.
Ve druhém kole říjnových voleb Lula porazil krajně pravicového senátora Flávia Bolsonara, který je synem exprezidenta Jaira Bolsonara. V rozhodujícím kole Lulovi výrazně pomohli voliči starší 60 let, podle průzkumu společnosti Quaest ho v této věkové kategorii volilo 61 procent hlasujících.
Brazilský prezident ve čtvrtek také vyvracel spekulace, že už má vybrané ministry do nové vlády. "Ministry určím, až budu chtít," řekl. Reagoval také na kritiku kvůli zvyšování výdajů a uvedl, že má dostatečné zkušenosti ze tří mandátů, aby zajistil rozpočtovou odpovědnost.
Mohlo by vás také zajímat: „Už po mně neštěkne ani pes.“ Překvapivý výrok politika, který vyhrál vše, co šlo
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Polsko prověřuje pád neznámého objektu, hasiči vyjeli k Rudniku nad Sanem
Polská armáda na dvou místech v regionech u hranic s Ukrajinou prověřuje informace o možném zřícení neznámého objektu. Vyplývá to z vyjádření zástupce polských ozbrojených sil v médiích. Polský premiér Donald Tusk uvedl, že aktuálně nehrozí nebezpečí vzdušného útoku.
ŽIVĚ Kyjev čelil dalšímu ruskému útoku. Zemřeli tři lidé, poškozeny jsou mosty
Kyjev v noci na pátek čelil dalšímu útoku ruských balistických střel, podle ranních informací tamních úřadů si údery vyžádaly tři mrtvé a zasáhly tři mosty přes řeku Dněpr. Starosta města Vitalij Kličko už v noci informoval o požárech budov nejméně ve třech čtvrtích, včetně centra hlavního města.
Nenechte si ujít: Potměšilá série fiktivních dokumentů či politický thriller Spravedlnost
Zábavný dokumentární exkurz do historie kinematografie, německý politický thriller plný ožehavých témat, koncert dvou velkých jmen české elektronické scény, stále aktuální antická komedie Lysistrata ve Studiu Hrdinů i výstava Jana Kalába, která propojuje sochařství, malbu a architekturu.
Krabi na Vánočním ostrově započali svou každoroční pouť k moři
Více než 100 milionů červeně zbarvených krabů druhu Gecarcoidea natalis zahájilo tento týden na Vánočním ostrově svou každoroční migrační cestu z lesa k moři. Příprava na jejich pouť ochráncům zvířat zabrala několik měsíců, upozornila agentura AFP. Krabi se do vody přesouvají za účelem rozmnožování.
„Je mi to jedno.“ Siniaková odpálila bombu. Teď je z ní nezastavitelná síla, diví se v USA
Do své sbírky v roce 2026 přidala další tři velké tituly. Kateřina Siniaková navíc překonala dříve nepředstavitelný milník: už pošesté zakončila sezonu na postu světové jedničky ve čtyřhře, čímž se v historické tabulce na prvním místě osamostatnila před legendou Martinou Navrátilovou. Česká tenistka je úkazem, který by zasloužil výrazně více pozornosti.