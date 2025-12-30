Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Lukašenko udělil milost dalším 22 lidem, většina byla odsouzena za extremismus

ČTK

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost 22 lidem, uvedla v úterním prohlášení prezidentská kancelář. Jména propuštěných nezmínila. Většina z nich byla odsouzena za extremismus, což je trestný čin často používaný k postihování představitelů běloruské opozice.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko
Běloruský prezident Alexandr LukašenkoFoto: Reuters
Reklama

Prezidentská kancelář uvedla, že milost byla udělena 20 lidem odsouzeným za „trestné činy extremistického charakteru“. Celkově je mezi omilostněnými 15 žen a sedm mužů. Všichni se podle ní obrátili na hlavu státu se žádostí o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním.

Není jasné, za co byli odsouzeni zbývající dva propuštění. Podle opozičního serveru Naša Niva to mohou být jak běžní pachatelé trestné činnosti, tak političtí vězni formálně odsouzení podle jiných paragrafů. Není také jasné, zda budou propuštění jako v předchozích případech deportováni z Běloruska.

Související

Krok následuje po rozsáhlé amnestii z první poloviny prosince, při níž se na svobodu dostalo 123 vězňů včetně nositele Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého a opoziční političky Maryje Kalesnikavové. Lukašenko se k udělení milostí rozhodl poté, co Spojené státy oznámily zrušení některých sankcí vůči Bělorusku.

Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další lidi. Lidskoprávní organizace Vjasna uvádí, že v letošním roce běloruský režim poslal na základě „politických trestných činů“ do vězení 1254 osob. V době před dnes oznámenou amnestií jich bylo za mřížemi 1131.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dálnice ilustrační foto
Dálnice ilustrační foto
Dálnice ilustrační foto

Rok 2026 na dálnicích: Nové přírůstky D3, D35 i D49, klíčová stavba v ohrožení

V roce 2026 se mohou řidiči těšit po dvou silných letech pouze na mírně nadprůměrnou úrodu nových úseků dálnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu a stavbaři šturmují zejména na dálnici D35. Na některé již připravené zásadní stavby, které by měly zacelit mezery v dálniční síti, přitom stát stále nenašel peníze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama