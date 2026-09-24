Lukašenko omilostnil 15 vězňů, podle lidskoprávní organizace je 13 z nich politických

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ve čtvrtek omilostnil dalších 15 vězňů. Podle lidskoprávní organizace Vjasna bylo 13 z propuštěných dříve odsouzeno na základě politicky motivovaných obvinění. Jejich totožnost zatím není známá. Minulý týden Bělorusko propustilo 25 politických vězňů poté, co Lukašenko jednal s americkým zmocněncem Johnem Coalem.
Běloruská státní agentura Belta nyní píše, že Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 15 lidem, včetně 13, kteří se dopustili trestných činů extremistické povahy. Toto obvinění úřady často používají proti odpůrcům režimu.
Všichni propuštění podle Belty podali žádost o milost, přiznali vinu, vyjádřili lítost nad svým jednáním a zavázali se vést život v souladu se zákonem. Mezi propuštěnými je podle agentury deset žen, další podrobnosti neuvádí.
V polovině září Bělorusko propustilo po jednání se Spojenými státy dalších 25 politických vězňů, kteří poté podle exilové opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské zamířili do Litvy. Někteří z nich následně odjeli do Polska, kde na ně čekaly jejich rodiny a blízcí, uvádí Vjasna.
Vládce východoevropské země, jenž je spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, propustil v poslední době řadu vězňů. Tento proces během Trumpova druhého funkčního období zrychlil, USA na oplátku začaly rušit sankce proti Minsku.
Coale si podle Reuters připisuje zásluhy za propuštění 700 až 800 lidí od poloviny loňského roku. Lukašenko některé vězně omilostnil už dříve, což někteří pozorovatelé považovali za signál, že je otevřený dialogu s Evropskou unií a se Spojenými státy.
Běloruský vůdce existenci politických vězňů v zemi popírá. Při nedávném setkání s Coalem podle agentury Reuters také odmítl informace organizací pro lidská práva a exilové opozice, že neustále zatýká další lidi jako náhradu za ty, které propouští. Vjasna ve čtvrtek vpodvečer na svém webu uváděla, že eviduje v Bělorusku 883 politických vězňů.
Lukašenko bývalé sovětské republice vládne od roku 1994. Jeho režim brutálně potlačil rozsáhlé demonstrace po prezidentských volbách v roce 2020, ve kterých úřady Lukašenka opět prohlásily vítězem. Opozice označila výsledky za zfalšované a Západ je odmítl uznat.
Desítky tisíc lidí tehdy pořádkové síly zadržely a tisíce z nich policisté zbili v celách. Hlavní opoziční představitelé skončili ve vězení nebo utekli ze země. Loni si Lukašenko zajistil sedmé funkční období ve volbách, které opozice označila za frašku.
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