Lukašenko je sice lstivý lišák, ale Putin ho do války zatáhne, varuje exministr

Bělorusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo stavět silnice a vybavovat dělostřelecké pozice poblíž hranic s Ukrajinou. „Domníváme se, že se Rusko znovu pokusí zatáhnout Bělorusko do své války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Vyjádřil se k tomu i jeho exministr zahraničí Dmytro Kuleba, který ve videu na svém youtubovém kanále varoval před několika varovnými signály.
Kuleba ve svém sobotním videu vzpomíná na rok 2022, kdy Bělorusko přenechalo část svého území Rusům. Ti pak z něho podnikli útok na Ukrajinu ze severu. „Velmi rychle se na trase Bělorusko-Černobyl-okraj Kyjeva ocitl nepřítel v podstatě před branami a na některých místech dokonce vstoupil do města,“ popisuje bývalý šéfdiplomat.
Bělorusko podle něj už tehdy bylo ruským komplicem, a to i přesto, že se samotná běloruská armáda bojů nijak neúčastnila. V průběhu roku 2022 se ale několikrát vyskytly okamžiky, kdy se zdálo, že Putin vyvíjí tlak na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby i Bělorusové začali bojovat na straně Ruska.
To se ale nakonec nestalo a je předmětem spekulací, co je příčinou toho, že se země rozhodla do války aktivně nezapojit.
„Závěr číslo jedna zní, že Rusko vnímá Bělorusko jako druhou frontu, kterou by chtělo otevřít proti Ukrajině,“ říká bývalý šéf ukrajinské diplomacie s odvoláním na to, že v Bělorusku se zvýšila vojenská aktivita.
To potvrzují také slova samotného lídra země Alexandra Lukašenka, který na začátku měsíce na prohlásil, že se jeho země připravuje na válku. „Pokud se někdo náhle rozhodne s námi mluvit a dívat se na nás přes mířidla pušky, budeme reagovat. Na to se připravujeme,“ citovalo ho jeho vlastní tiskové oddělení.
Lukašenko také tvrdí, že by v případě války mohlo Bělorusko zvýšit počet svých vojáků na půl milionu. A už dříve varoval, že útok na jeho zemi by byl „prologem třetí světové války“.
Kombinace více faktorů
Kuleba ve zmíněném rozhovoru vyjmenovává některé signály, které podle něj svědčí o přípravách severního ukrajinského souseda na zapojení do války. „Signálem číslo jedna je nepřetržitý bojový výcvik jednotek běloruské armády. Přítomni jsou ruští instruktoři, koordinátoři a velitelé. Jinými slovy, Bělorusko se nepřipravuje samostatně, ale pod přísným dohledem svých bezprostředních nadřízených,“ míní ukrajinský exministr.
Muž, který od loňska působí v zahraničí, dále vysvětluje, že na samotném testování bojové připravenosti jako takovém není nic špatného. „Armáda jakékoli země se musí neustále připravovat. Je to kombinace faktorů, která činí tuto situaci hrozivou,“ upozorňuje.
Zneklidňuje jej ale neustálý důraz na mobilizační připravenost celé země, nejen jejích ozbrojených sil, a také nábor záložníků. „Objevily se zprávy, že Lukašenko podepsal dekret o povolávání záložních důstojníků. Opět na tom není nic mimořádného,“ konstatuje. Ovšem pokračuje ve vyjmenovávání varovných signálů.
„V březnu proběhly velitelské a štábní manévry. Lukašenko cestoval běloruskými lesy, místy partyzánské slávy, káral generály, říkal: ‚Stáhnu z vás kůži zaživa,‘ a požadoval, aby všichni zhubli a byli v dobré fyzické kondici,“ popisuje Kuleba.
Bělorusové také posilují systémy protivzdušné obrany, což podle něj svědčí o tom, že se Lukašenko a jeho podřízení obávají toho, že něco začne narušovat vzdušný prostor. „Co přesně? Samozřejmě drony a rakety dlouhého doletu. Jejich vlastní systémy nestačí, takže Rusko, podle dostupných informací, jim své systémy převádí, aby vytvořilo protivzdušný štít,“ tvrdí Kuleba.
Jako poslední varovný signál pak bývalý ukrajinský ministr zahraničí uvádí podle něj čím dál znatelnější zintenzivnění spolupráce mezi ruskou a běloruskou armádou na úrovni koordinace. „Rusové Bělorusku s přípravou velmi seriózně pomáhají,“ argumentuje. „Když se na těchto pět faktorů podíváte jednotlivě, nezdá se, že by byly nijak zvlášť hrozivě, ale když je dáte dohromady, vypadá to jako příprava,“ shrnul.
Zatím to nic neznamená
„Podle mého názoru to zatím nic neznamená. Lukašenko je lstivý lišák. Chápe, že ať už je systém protivzdušné obrany jakkoli dobrý, pokud zaútočí, Ukrajina zareaguje,“ vysvětluje Kuleba.
„Bude tam spousta dronů, raket a ničení. Jeho snem je ochránit Bělorusko – coby zakonzervovaný Sovětský svaz –, aby neumírali vojáci a města zůstala celá. Putin ho ale do této situace evidentně zatahuje,“ dodává. S tím, že sice nečeká běloruskou ofenzIvu, ale je potřeba pracovat diplomaticky, zejména prostřednictvím Spojených států.
Během Trumpova prezidentství totiž Američané navázali s Bělorusy přímé vztahy a eskalace podle Kuleby není v Trumpově zájmu. „Jeho armáda nemá žádné bojové zkušenosti a ztráty budou obrovské,“ uzavírá.
